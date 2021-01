I Marvel Studios, tramite l’account ufficiale Twitter di WandaVision, hanno pubblicato un nuovo trailer per la serie, prossima a sbarcare in streaming su Disney+.

🎶 They're a newlywed couple, just moved to town 🎶 Marvel Studios' #WandaVision starts streaming Jan. 15 on @DisneyPlus featuring original theme songs by Kristen Anderson-Lopez and Robert Lopez. pic.twitter.com/EGdHisEENa — WandaVision (@wandavision) January 4, 2021

Le novità però non finiscono qui, poiché è stato anche confermato ufficialmente il numero degli episodi della serie, che saranno nove; con l’esordio fissato per il 15 gennaio, la serie andrà dunque avanti fino all’arrivo, a marzo, di The Falcon and The Winter Soldier. Queste le parole dei Marvel Studios, in un comunicato stampa diffuso oggi (via Comicbook):

WandaVision dei Marvel Studios è una mix di televisione classica e Marvel Cinematic Universe, in cui Wanda Maximoff e Vision, due esseri superpotenti che vivono vite idealizzate, iniziano a sospettare che tutto ciò che accade non sia in realtà quello che sembra. La serie è diretta da Matt Shakman con Jac Schaeffer come autore principale. Il compositore è Christophe Beck mentre il tema (per alcuni episodi) è di Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez. Con nove episodi, WandaVision arriverà su Disney + il 15 gennaio 2021.

WandaVision, i dettagli sulla serie Marvel per Disney+

WandaVision mostrerà le (dis)avventure casalinghe e non di una coppia non convenzionale nei sobborghi americani, in pieno stile sitcom. Nel cast, oltre al ritorno dei due attori, anche Kat Dennings, Teyonah Parris, Randall Park e Kathryn Hahn.

La serie è diretta da Matt Shakman e Jac Schaeffer è capo sceneggiatore, col fumetto Alla ricerca di Visione come probabile fonte d’ispirazione per le trame.

Come rivelato alla rivista EW dal presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, la serie sarà una sorta di prequel per Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Concettualmente, speriamo che WandaVision sia solo la prima tappa di un nuovo lungo corso televisivo. Lo studio sta già lavorando allo sviluppo di sette ulteriori serie, ognuna collegata a film del passato o che usciranno in futuro. WandaVision porterà direttamente a Doctor Strange in the Multiverse of Madness in uscita nel 2022, con la Scarlett Witch della Olsen che avrà un ruolo chiave nel film insieme allo stregone di Benedict Cumberbatch.

