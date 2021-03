Star Wars Classic 1 – In Sei Contro la Galassia inaugura la nuova omonima collana composta da 12 volumi cartonati varata da Panini Comics che riproporrà in maniera integrale e cronologica la prima serie a fumetti di Star Wars pubblicata dalla Marvel a partire dalla fine degli anni ’70 e durata circa 100 albi.

“In una Galassia lontana, lontana…”

La Principessa Leila, leader della Ribellione, viene catturata dal temibile Lord Fener emissario dell’Impero. La Principessa è accusata di aver trafugato i piani della Morte Nera, una letale arma imperiale, e di averli forniti ai ribelli.

Leila tuttavia non è priva di risorse e prima di essere catturata ha trasmesso i piani, insieme ad un messaggio, a due droidi di servizio a cui ha affidato il compito di rintracciare il Generale Obi Wan Kenobi, cavaliere dell’antico ordine Jedi, sul pianeta Tatooine.

I due arrivano sul pianeta e vengono raccolti dal giovane Luke Skywalker che sembra conoscere il vecchio Kenobi che ora si chiamare Ben. Quando finalmente Obi Wan ascolta il messaggio della Principessa è però troppo tardi. L’Impero ha già messo a ferro e fuoco il pianeta e lo stesso Kenobi è costretto a rivelare alcuni dettagli sul passato di Luke e di suo padre.

I due accompagnati dai droidi si vedono costretti a trovare un modo per lasciare velocemente Tatooine. Solo il contrabbandiere Ian Solo e il suo peloso secondo, il wookie Chewbecca, accettano la missione. Ma il piano di fuga si scontrerà prima con la prova di forza dell’Impero stesso e poi con la sua potenza.

Il Millenium Falcon, la nave su cui viaggia l’insolito gruppo, è catturata dalla Morte Nera. Non resta altro da fare che liberare la Principessa e ricongiungersi con la Ribellione ma la fuga non sarà semplice e non priva di un estremo sacrificio.

Con i piani della Morte Nera in suo possesso la Ribellione può ottenere così una prima importante vittoria sull’Impero ma si tratta di una battaglia nel corso di una guerra ancora lunghissima.

Incassata la sua ricompensa, Ian Solo e Chewbecca si congedano dai Ribelli ma vengono subito attaccati da alcuni pirati che li derubano. I due trovano quindi riparo su Aduba-3, sperando di sfuggire al loro creditore Jabba, dove vengono assoldati da un villaggio di contadini preso di mira da una banda di predoni. Ian forma così un gruppo di improbabili mercenari per difendere il villaggio.

Intanto Luke va in avanscoperta alla ricerca di un nuovo pianeta dove la Ribellione possa insediare la sua base.

Star Wars Classic 1 – In Sei Contro la Galassia è un volume imprescindibile per i veri fan di Star Wars perché offre uno spaccato inedito alla saga mostrandone in maniera neanche troppo velata le fonti di ispirazione.

In questo senso è utile dividere il volume idealmente in due parti. I primi sei episodi infatti sono un adattamento a fumetti della prima mitica pellicola Star Wars – Una Nuova Speranza, adattamento non pedissequo perché realizzato ancor prima che la pellicola uscisse ufficialmente al cinema e basato sugli storyboards originali.

È interessante notare alcune piccole differenze che appunto solo i veri fan della saga scoveranno fra cui il colore delle spade laser o un Jabba ben diverso dalla sua versione “ufficiale” che sarebbe poi apparsa nei film successivi.

Con il settimo episodio inizia il primo vero e proprio arco narrativo a fumetti originale. Queste storie, nelle intenzioni della Lucasfilm, avrebbero dovuto colmare delle lacune del film e fare da raccordo con i capitoli cinematografici successivi.

Ai testi troviamo il leggendario Roy Thomas che media il suo inconfondibile stile e la sua prosa cercando di rimanere fedele non tanto nelle trame quanto nel tono generale a quello degli episodi cinematografici. Diverso ovviamente il discorso dal settimo episodio in poi.

Lo scrittore sposta tutta l’attenzione del lettore, o quasi, su Ian Solo. Con un plot ricco d’azione, Thomas attinge a piene mani dal western più che dal chanbara mentre le influenze della fantascienza classica da Raymond a Burroughs prendono il sopravvento con un villain sopra le righe e un carosello di personaggi tanto eterogenei quanto credibili.

Se avete visto la seconda stagione di The Mandalorian noterete più di un passaggio in comune fra questo breve arco narrativo e almeno due episodi della serie.

Tenendo presente l’epoca in cui sono state realizzate queste storie si tratta di un risultato più che apprezzabile e soprattutto scevro da qualsiasi controllo e imposizione creativa proveniente dall’alto e più votato all’avventura, nel senso più ampio del termine, che all’esplorazione della mitologia della serie non ancora ben sviluppata.

È indubbio che i prossimi volumi si muoveranno maggiormente in questa direzione offrendo un primo sguardo a quell’Universo Espanso che diverrà vero e proprio “rifugio” per i fan della saga quando i diritti passeranno alla Dark Horse e da cui la Marvel, chiudendo un ideale cerchio, li riacquisirà decenni dopo.

Gran parte di Star Wars Classic 1 – In Sei Contro la Galassia è disegnato da Howard Chaykin.

Siamo però lontani dalla raffinatezza grafica a cui il disegnatore ci abituerà negli anni ’80. Qui il tratto è spigoloso, sporco ed estremamente stilizzato in cui è evidentemente in atto ancora una ricerca stilistica personale e per la serie in generale.

Il design dei personaggi infatti non è ancora ben codificato, basti vedere il duo composto da Solo e Chewbecca, così come ambienti e personaggi secondari che si rifanno per estetica e concept alla fantascienza a fumetti così come inaugurata dalla Marvel qualche anno prima seppur il disegnatore non rinuncia ad un richiamo al fumetto europeo, a lui molto caro, con il personaggio di Amaiza vagamente ispirato a Barbarella.

Non uno dei lavori migliori di Chaykin è bene sottolinearlo che si salva soprattutto per uno stroytelling sempre chiaro e puntuale. Da segnalare che l’ultimo episodio disegnato dal grande Carmine Infantino in cui il tratto si fa più pulito, complici anche chine meno invasive, e la composizione generale è più “dolce” e legata esteticamente agli anni ’70 ed influenzata dalla fiorente industria dell’animazione.

Star Wars Classic 1 – In Sei Contro la Galassia è un volume cartonato di pregevole fattura dalla inedita veste grafica particolarmente “pop” e dall’ottima resa grafica. Nel volume, oltre una puntuale introduzione dell’editor Marco Ricompensa, sono presenti, come extra, alcuni estratti dalla newsletter originale di Star Wars chiamata Batha Tracks.

Purtroppo non impeccabile né la traduzione né l’adattamento. Di quest’ultimo è apprezzabile la scelta di mantenere alcuni nomi nella versione “classica” italiana come Lord Fener o Ian Solo mentre per quanto riguarda la traduzione più di un passaggio risulta legnoso soprattutto quando vengono tradotte quasi letteralmente alcune frasi idiomatiche o come a pagina 14 dove c’è un sonoro “usciamo fuori”, traduzione pressoché letterale che però stride con le regole della grammatica italiana.

