Reaver Volume 2 – Ai Confini del Mondo porta avanti le vicende della nuova saga Skybound scritta da Justin Jordan e disegnato da Rebekah Isaacs.

Il primo volume, dal tono fantasy e con elementi elementi horror/splatter, ci ha introdotti nel continente di Madaras dove un improbabile squadra composta da criminali, si è infiltrata nell’Incudine, distruggendo la prigione, l’orditore e permettendo così all’Impero di guadagnarsi la possibilità di sconfiggere gli avversari onorevolmente sui campi di battaglia.

Purtroppo, però, solo Thes, Rekala ed Essen sono sopravvissuti alla missione.

Questo nuovo capitolo continua a portare avanti le trame principali, ponendo però l’attenzione su un particolare personaggio e sulla sua caratterizzazione.

Reaver Volume 2 – un nuovo inizio

Reaver Volume 2 – Ai Confini del Mondo focalizza le sue vicende su Essen Breaker, il “figlio del diavolo” che stanco di combattere e deciso a cambiare vita, si ritira nella città di Haas Haaden, una terra di confine neutrale nella guerra tra l’Imper e gli Esk.

Entrando a contatto diretto col suo passato, ritrovando colui che lo ha salvato dalla strada e il suo amico d’infanzia (nonché compagno di battaglie) Bren Mavvos, Essen cerca di trovare una sua identità lasciandosi alle spalle la morte e il sangue.

Purtroppo però, ricominciare non è sempre facile e miseria e morte sembrano seguire il nostro personaggio; risucchiato dalle vicende di Haas Haden, Essen dovrà trovare il suo equilibrio interiore, mentre viene materialmente aiutato da Rekala, anch’essa presente in città.

Reaver Volume 2 – l’oscurità dell’eroe

Reaver Volume 2 – Ai Confini del Mondo, come spesso succede ai secondi capitolo di saghe abbastanza lunghe, si prende una pausa dal più generale flusso narrativo per concentrarsi sulla caratterizzazione di determinati personaggi.

Le trame di questo secondo volume permettono ai lettori di esplorare il personaggio di Essen Breaker, la cui individualità è cominciata già ad emergere, dopo il focus collettivo sul gruppo, alla fine dello scorso volume.

Giunto nella città di Haas Haaden con l’intento di “nascondersi” da sé stesso, Essen entra a contatto coi giovani orfani della città, non restandone indifferente; vecchi ricordi riemergono in lui e lo mettono di fronte a delle scelte decisive per la sua identità.

Mentre cerca di proteggere i bambini insieme a Rekala, Essen trova in sé un nuovo modo per usare la sua forza invece di reprimerla, lottando finalmente per una causa in cui crede, dopo aver fatto per una vita solamente per compiacere degli ordini.

Le tavole ci riportano nuovamente, con tinte calde e sfumate, nel mondo cupo e violento che abbiamo imparato a conoscere già nel primo volume; questa volta però, tra frenetiche scene di lotta dominate, come sempre, da elementi splatter, trovano maggiore spazio (anche se comunque a piccole dosi) momenti “poetici” di riflessione, tutti incentrati su Essen e sul suo rapporto con l’amico d’infanzia, Bren Mavvos.

Reaver Volume 2 – Ai confini del mondo si prende una pausa dalla narrazione generale e arricchisce la caratterizzazione dei personaggi con un focus preciso, che garantisce una buona dose d’azione ma che risulta poco “incisivo” a livello di coinvolgimento. Uno stop, forse necessario per il proseguo della saga ma che, isolato singolarmente in un singolo volume, risulta appena sufficiente.

Acquista Reaver Volume 2 – Ai Confini del Mondo