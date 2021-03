Molto spesso (potremmo dire quasi sempre) un sequel arriva, soprattutto quelli al sapore di revival dopo molti anni, senza un vero significato o comunque intento che vada oltre il mero botteghino economico o il piacere della reunion nostalgica. Quando capita l’eccezione, è bene segnalarla, e in questa ristretta categoria rientra Il Principe Cerca Figlio, sequel targato Amazon de Il Principe Cerca Moglie, il cult del 1988 con Eddie Murphy.

Il motivo del senso compiuto a se stante nel sequel risiede principalmente nella natura inclusiva e all’avanguardia che già il film di John Landis aveva, e che trova una naturale evoluzione in questo nuovo capitolo (che potrebbe essere il secondo di due, a detta di Murphy, ma non potrà aspettare altri trent’anni per farlo).

Il Principe Cerca Figlio – ritorno a Zamunda

Nel rigoglioso regno di Zamunda, trent’anni dopo il primo film, Re Akeem (Eddie Murphy) festeggia un’altra importante ricorrenza, l’anniversario con la moglie e regina Lisa (Shari Headley), invece che il compleanno.

La festività porterà alla luce un segreto sopito da tempo che costringerà lui e il fidato consigliere Semmi (Arsenio Hall) a intraprendere una nuova ed esilarante avventura che li porterà ad attraversare il globo partendo dalla loro meravigliosa nazione africana fino al Queens, il quartiere di New York dove tutto è iniziato.

Africa e America si mescolano ancora una volta, tra tradizioni e contraddizioni, tra politically correct per una volta perfettamente inserito, e inclusività e apertura soprattutto verso il femminismo, che già il primo film aveva.

Non dimentichiamo che Lisa e la precedente regina sono state entrambe decisive per l’epilogo della storia, e lo stesso Akeem voleva trovare una moglie che non fosse un trofeo ubbidiente ma bensì una donna indipendente, con le proprie idee e posizioni, preferenze e gusti, che mettesse continuamente in discussione lui e il regno.

Ed è proprio sulla messa in discussione di tutto che si concentra Coming 2 America, questo il titolo originale del sequel di Coming To America.

Il film è diretto questa volta da Craig Brewer (che con Murphy aveva già lavorato in Dolemite Is My Name) su una sceneggiatura di Kenya Barris (proprio lui, quello del “franchise” di black-ish che ha quindi ben presente la black comedy oggi), Barry W. Blaustein e David Sheffield.

Il Principe Cerca Figlio, il sequel che funziona

Ne Il Principe Cerca Figlio assistiamo a uno scontro generazionale che porterà non pochi scossoni alla famiglia del Principe (oramai Re). Un cast all black – come poche volte è capitato nella storia del cinema, come ha tenuto a precisare Murphy – che vede ritorni anche inaspettati del primo film insieme ad alcune new entry che impreziosiscono e portano nuove interessanti dinamiche come Jermaine Fowler, Leslie Jones (una vera potenza accanto a Headley), il comico Tracy Morgan (abbastanza fuori posto) e nientemeno che Wesley Snipes in un ruolo inedito.

Il punto di vista delle new entry a palazzo ribalta la situazione del primo film, il ricco che va tra i poveri contro il povero che va tra i ricchi.

In alcune sequenze – soprattutto quelle iniziali – il sequel ricalca pedissequamente l’originale come una sorta di omaggio, anche a livello di coreografie-scenografie, per poi però distaccarsene ed è qui che emerge davvero la forza di questo secondo capitolo.

Il Principe Cerca Figlio è pur sempre una commedia per famiglie e una commedia romantica, che però sotto lo strato di leggerezza nasconde una profondità di intenti e di messaggi, oggi importanti più che mai: inclusione, parità dei sessi e apertura verso il cambiamento, forse la più importante anche a livello politico-sociale.

Non tutte le gag sono riuscite, i protagonisti sono visibilmente invecchiati ma la struttura e le tematiche battono lo spirito “reunion” del film.

Recuperate Il Principe Cerca Moglie in blu-ray!!