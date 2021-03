Probabilmente anche per via del fatto che questa puntata di L’Attacco dei Giganti 4 adatta un solo capitolo del manga originale scritto e illustrato da Hajime Isayama, il risultato finale è di una noia mortale. Per usare un eufemismo. Il problema è, ancora una volta, non solo la storia dell’episodio in sé (di una noia mortale), ma anche il modo in cui viene raccontata (di una noia mortale).

L’Attacco dei Giganti 4 – perché ci fai questo?

L’opera di Isayama ha indubbiamente del valore, a partire proprio dalla scelta delle tematiche: la fantapolitica, la denuncia sociale, il disprezzo per la violenza espresso attraverso l’uso di immagini e racconti violenti.

Per quanto ami gli shonen di combattimento dal mio punto di vista l’azione, il sangue e i morti ammazzati non sono elementi fondamentali che deve avere un’opera per piacermi o per essere considerata valida. Inoltre, L’Attacco dei Giganti 4 sarà pure uno shonen, ma non è di combattimento.

Tengo quindi a precisarlo perché non vorrei essere fraintesa: il mio problema con Shingeki no Kyojin in generale e L’Attacco dei Giganti 4 in particolare non riguarda il fatto che non veda l’ora di vedere tutti annegati nel loro stesso sangue, perché si tratta solo del mio gusto personale, un dato, questo, meramente soggettivo, e quindi irrilevante. Mi riferisco invece a un dato più oggettivo: il ritmo narrativo.

Ora, per quanto alcune informazioni fornite in questo ultimo episodio di L’Attacco dei Giganti 4 siano di per sé interessanti, perché ci fanno comprendere sempre meglio le dinamiche reali dietro le azioni dei diversi protagonisti, oggettivamente guardare gente che parla senza venire a capo di niente per 24 minuti è quantomeno snervante.

Inoltre, le informazioni fornite sono scarse e aleatorie proprio per cercare di mantenere vivo l’interesse degli spettatori, il che è davvero bizzarro: fornire informazioni dilazionate nel tempo serve a mantenere vivo l’interesse, ma se lo si fa dilatando il tempo con discorsi più o meno inconcludenti il risultato finale viene drammaticamente dribblato.

Insomma, la puntata più recente di L’Attacco dei Giganti 4 annega pochissime informazioni di cui ancor meno di importanza cruciale o di reale interesse in un mare di nulla.

C’è un intero mondo, là fuori, di cui non sappiamo quasi nulla, un mondo vasto, ricco di storia e cultura di cui ho sempre più timore che vedremo poco o niente. E allora mi chiedo: era davvero necessario passare tutto quel tempo in un posto minuscolo come Eldia? Oppure, forse, il mondo intero funge solo da contorno per la storia principale degli eldiani? Il punto resta comunque il medesimo: se dobbiamo vedere ancora puntate in cui si chiacchiera e basta, sarebbe carino se almeno le informazioni fornite fossero di rilievo maggiore.

