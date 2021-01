Un grande ritorno per la celebre maghetta-idol Creamy Mami, che da quasi quarant’anni fa sognare intere generazioni di ragazzini, ragazzine e appassionati senza età. Per festeggiare questo grande successo Edizioni Star Comics, che ha già pubblicato il manga in due edizioni, rispettivamente nel 1999 e nel 2017, celebrerà il nuovo ritorno della favolosa Creamy, con ben tre uscite dedicate a tutti gli ammiratori della serie.

Creamy Mami – L’incantevole Creamy New Edition: il ritorno di Creamy

La nuova edizione del manga ripropone le avventura della piccola Yu Morisawa in una veste rinnovata. Yu è una bambina curiosa, piena di vita e solare. Un giorno, attratta da un bagliore in cielo, finisce per diventare amica di un paio di gattini extraterrestri chiami Posi e Nega, dai quali riceve in regalo una bacchetta magica.

Fa roteare quella bacchetta dicendo questa frase: “Pampulo Pimpolo Parim Pampum!”

Grazie a quest’oggetto fatato, e all’aiuto dei due gattini alieni, Yu si trasforma in bellissima ragazza: l’affascinante Creamy Mami!

Il destino ha in serbo per Yu, trasformata in Creamy, una grande sorpresa. Quando la ragazza si imbatte per caso in un programma televisivo dal vivo, non ha idea di quello che l’aspetta! Shingo Tachibana, secondo presidente della Parthenon Production, vedendo la ragazza, coglie al volo l’occasione e propone a Creamy di esibirsi in sostituzione alla famosa cantate Megumi Ayase che non si è presentata, promettendole un futuro da star.

Creamy usa la magia e… incanta tutti con la sua voce! Tra gli spettatori c’è anche Toshio, il ragazzo di cui Yu è innamorata e che ora non ha altri occhi che per Creamy. Peccato che Yu e Creamy siano la stessa persona!

Ma i guai per Yu non sono finiti e il successo le fa guadagnare la gelosia di Megumi, che ora considera Creamy la sua eterna rivale.

Il destino ha in serbo per Creamy mille e più avventure, vissute tra giornate ricche di musica, magia e amore, raccontate in questa nuova edizione in cui poter godere ancora una volta dei meravigliosi disegni di Yuko Kitagawa.

Qualche curiosità su Creamy Mami – L’incantevole Creamy New Edition

Creamy Mami – L’incantevole Creamy New Edition, è un prezioso volume speciale di oltre 300 pagine, che riporterà i lettori ai magici anni ’80, quando conobbero Creamy per la prima volta grazie alla serie animata e iniziarono con lei una magica avventura tutta colorata e ricca di musica. Un volume che sa di nostalgia e un po’ di malinconia.

Il volume è arricchito da una cover inedita, ispirata all’anime, e dalle copertine originali, già proposte nell’edizione del 2017 e qui presentate nelle sotto cover. A completare questa nuova, stellare edizione stellare c’è anche uno speciale mini-poster da collezione.

In contemporanea all’uscita della New Edition, sarà disponibile anche il primo volume di Creamy Mami – La principessa capricciosa. I due albi saranno inoltre disponibili, sempre dal 27 gennaio e solo in fumetteria, nell’esclusivo CREAMY MAMI IDOL PACK, che avrà in allegato 3 idol card da collezione.

Qualche informazioni sugli autori

Kazunori Ito, scrittore e sceneggiatore giapponese, nasce il 24 Dicembre 1954 a Hinase, nella prefettura di Okayama. Laureatosi nel 1981, esordisce sceneggiando la serie anime di Lamù, proseguendo con collaborazioni sempre più illustri, tra cui ricordiamo Hayao Miyazaki (Nausicaa della valle del vento, 1984) e Mamoru Oshii (Ghost In The Shell, 1995).

Yuko Kitagawa è una fumettista giapponese. Tra le sue opere, Banana Cake no Dekibae wa? (1981), Koi no Ohanashi Doukaku no? (1982) e Creamy Mami – L’incantevole Creamy (1983).

