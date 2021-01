9 15 gennaio – Carmen Sandiego 4 – Netflix

Reboot del cult animato anni ’90 Che fine ha fatto Carmen Sandiego? con le voci originali di Gina Rodriguez (Jane the Virgin) e Finn Wolfhard (Stranger Things). La trama è la stessa: Carmen Sandiego (Rodriguez) viaggia per il mondo sventando i piani malvagi del V.I.L.E., con l’aiuto dei suoi esperti assistenti.

16 gennaio – Superstore 6 – Premium Stories

La sesta stagione, che affronta con equilibrio e col cinismo che ha sempre contraddistinto la comedy “erede” di The Office la pandemia, è anche l’ultima in cui appare America Ferrera (Amy) che doveva lasciare il serial alla fine della scorsa stagione. Ma questo sesto ciclo sarà anche l’ultimo, quindi chissà che Amy non torni per un ultimo saluto al Cloud 9 e a Jonah.

8 febbraio – Black Lightning 4 – The CW (in Italia prossimamente su Premium Action)

Ultimo arrivato dell’ex Arrowverse ora CWverse che quest’anno dirà addio anche a Supergirl, vede Cress Williams nei panni di Jefferson Pierce che in passato ha usato i suoi superpoteri per proteggere Freeland, ma ha abbandonato l’attività di protettore per salvaguardare la sua salute e per dedicarsi alla propria famiglia e lavorare nel liceo locale in qualità di preside. Tuttavia, l’arrivo di The Hundred, una nuova gang criminale nella città, e il fatto che la figlia voglia farsi giustizia da sola, perché le autorità non hanno più il controllo della situazione, lo costringono a riprendere i panni di Fulmine Nero.

13 aprile – Shameless 11 – Premium Stories

Il canto del cigno per i poveri e sgangherati Gallagher, remake dell’omonima serie british, capitanata da William H. Macy, che vedrà la pandemia colpire più di un membro della sgangherata famiglia protagonista.

Le serie tv che chiuderanno nel 2021 senza ancora una data