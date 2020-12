Woo-oo! Giusto in tempo per Natale finalmente tutta la serie storica di DuckTales – Avventure di paperi è stata inserita nel catalogo italiano di Disney Plus, che mancava delle prime due stagioni fin dal suo avvento a marzo. Ora potete fare una bella scorpacciata di visione durante le festività e tornare tutti bambini!

DuckTales – Avventure di paperi, la trama

In DuckTales – Avventure di paperi la storia degli episodi ruota intorno alle avventure di Paperon de’ Paperoni e i suoi adorabili nipotini Qui, Quo e Qua; nonostante sia il papero più ricco del mondo, Paperone è alla costante ricerca di nuove ricchezze; inoltre deve spesso difendere il suo patrimonio dagli attacchi dei cattivi che in ogni modo cercano di rapinarlo.

In definitiva ci sono molte tracce che sono state usate per le trame dei differenti episodi: Paperone scopre qualcosa su un antico tesoro o su un’antica popolazione e parte alla loro ricerca; Paperone ha un problema con uno dei suoi affari e quando va per rimediare al problema si ritrova a vivere un’avventura; Archimede Pitagorico ha inventato qualche nuova macchina, ma questa viene rubata e usata in malo modo, oppure impazzisce; Paperone perde ogni sua ricchezza, spesso a causa della Banda Bassotti, e deve lottare per riaverla; Cuordipietra Famedoro cerca di superare Paperone e diventare il papero più ricco del mondo; Amelia cerca di rubare la Numero Uno.

DuckTales – Avventure di paperi, la sigla

La sigla originale di DuckTales – Avventure di paperi fu scritta da Mark Mueller e cantata da Jeff Pescetto. La versione italiana manteneva la stessa melodia originale e venne interpretata da Ermavilo.

Nel catalogo Disney+ lo ricordiamo sono disponibile anche lo spin-off Darkwing Duck (purtroppo non completo), il lungometraggio Zio Paperone Alla ricerca della lampada perduta e la serie reboot omonima del 2017, che si concluderà anch’essa alla terza stagione nel 2021 come da poco annunciato.

