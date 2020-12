Puyo Puyo Tetris 2 è un videogioco di genere rompicapo sviluppato e pubblicato da SEGA, per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Microsoft Windows a partire dal 8 dicembre 2020. Il titolo è parlato in inglese ma completamente sottotitolato in italiano.

Dopo il grande successo del titolo precedente, Sonic Team e SEGA ci riprovano con questo seguito piuttosto simile al precedente. Tra le grandi aggiunte rispetto al predecessore, questo secondo capitolo vede l’introduzione di alcuni elementi ruolistici, in una nuova modalità Battaglia Tecnica e dell’aggiunta di molti personaggi.

Puyo Puyo Tetris 2 – Comparto tecnico

In Puyo Puyo Tetris 2 troveremo un livello di sfida maggiore rispetto al primo capitolo. Questo farà sicuramente la gioia di tutti coloro che non si tirano mai indietro davanti alle difficoltà maggiori. Avremo a disposizione delle modalità per giocatore in singolo e in multiplayer.

Ritroveremo come nel titolo precedente le Lezioni, il Multigiocatore in locale, le sfide rapide a Puyo Puyo, Tetris o il mix di entrambi. Le prime novità le troviamo nella modalità single player con la Battaglia tecnica, che si va ad aggiungere alla Versus, Scambio, Party, Fusion, Big Bang e Sfida. Spiegare tecnicamente come funziona Tetris ci sembra un po’ superfluo ma è interessante approfondire le altre sfide, soprattutto quelle aggiunte in questo capitolo.

Puyo Puyo Tetris 2 – Giocabilità

La modalità probabilmente più interessante è quella Avventura che si sviluppa su una schermata iniziale sul quale ci dovremo muovere un po’ come per i livelli di Super Mario. In questa troveremo una trama che fa da sfondo ma avremo modo di allenarci nei circa 80 livelli a sfida crescente. Qui potremo sbloccare elementi extra, come scenari, musiche, oggetti e personaggi. Interessante è la possibilità di scegliere la “Difficoltà automatica”, che adatterà l’abilità della CPU in base alla nostra bravura, rendendo il tutto molto più intrigante.

Come abbiamo già anticipato, la principale novità introdotta in Puyo Puyo Tetris 2 è l’introduzione della modalità chiamata Battaglia Tecnica. Questa introduce degli elementi di tipo ruolistico combinati al puzzle game. Giocando quindi dovremo anche stare attenti ai punti vita dei nostri personaggi, che se si azzereranno decreteranno il nostro game over. Avremo anche dei punti magia, con i quali potremo attivare le particolari abilità dei nostri personaggi.

In questa modalità quindi sarà molto importante creare una squadre composta da tre personaggi eterogenei per sfruttarne al meglio le abilità che ha ciascuno. A quel punto potremo scendere in campo e sfidare i nostri avversari con le nostre tecniche letali cercando di azzerare i Punti Vita dell’avversario, indicati da una barra arancione in alto nella schermata del team.

Nella modalità multiplayer invece avremo la possibilità di sfidare gli avversari in quattro diverse categorie ben distinte: la Lega Puzzle, la Lega Puyo Puyo, la Lega Tetris e Lega Battaglia Tecnica.

Puyo Puyo Tetris 2 – Grafica e sonoro

Dal punto di vista visivo e sonoro, Puyo Puyo Tetris 2 è un tripudio di colori a schermata sempre piena e variopinta. Lo stile grafico non si discosta molto dal suo predecessore come pure le musiche e gli effetti sonori. Il tutto però era già ben solido e accattivante e non necessitava di chissà quali aggiunte. Questi due aspetti sono quelli che rendono l’intero titolo davvero godibile durante tutti i livelli, nonostante la staticità di questo stile rompicapo.

Puyo Puyo Tetris 2 – Longevità

Questo gioco diciamo che ha un livello di longevità davvero elevato, tenendo conto che in futuro sarà ampliato con altri update. In particolare, la componente ruolistica, con la progressione dei personaggi, con punti esperienza guadagnati dopo ogni scontro, salendo di livello e più potenti. Questa modalità è per coloro che non apprezzano particolarmente la staticità dei puzzle game. Infatti, aggiunge un livello di sfida che garantisce diverse ore di divertimento in più.

Conclusione

In conclusione, Puyo Puyo Tetris 2 è un titolo imperdibile per gli amanti del genere rompicapo. Rispetto al suo predecessore mantiene quasi inalterata la struttura, con qualche interessante aggiunta che ne aumenta la longevità. Sicuramente è un titolo che regalerà molto divertimento garantito, senza grosse pretese.

Destinato soprattutto a chi si vuole divertire senza grandi difficoltà e lunghe perdite di tempo. Inoltre, sono già stati garantite nelle prossime settimane, tutta una serie di update che andranno ad ampliare ulteriormente il gioco.

