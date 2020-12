Il romanzo di John Jackson Miller segue entrambi gli ufficiali di più alto grado visti in Squadrons e ci racconta come Hera ha incontrato Kanan, presentandoci anche la prima apparizione di Sloane.

Da quando i Jedi sono stati condannati a morte e costretti a fuggire da Coruscant, Kanan Jarrus si è dedicato anima e corpo a sopravvivere, piuttosto che a servire la Forza. Girovagando da solo per la galassia, passando da un lavoretto anonimo all’altro, Kanan ha cercato a ogni costo di evitare problemi, soprattutto con gli Imperiali: Kanan ha deciso di non immischiarsi. La brutale morte di un suo amico per mano dell’Impero, tuttavia, costringerà l’ex Jedi a fare una scelta: piegarsi alla paura o alzare la testa e combattere. Kanan, comunque, non sarà solo. Lo accompagneranno nella sua sfida all’Impero alcuni alleati improbabili, tra cui un estremista dinamitardo, un ex agente segreto imperiale, un vendicativo ufficiale della sicurezza e la misteriosa Hera Syndulla, una sobillatrice guidata da ragioni personali. Col pianeta Gorse soffocato da una crisi di proporzioni apocalittiche, questa banda di eroi dovrà affrontare i più temibili sicari dell’Impero per salvare il mondo intero e tutti i suoi abitanti.