Electronic Arts ha pubblicato il nuovo aggiornamento per Star Wars: Squadrons, grazie al quale i videogiocatori potranno cimentarsi con una nuova mappa e godere di miglioramenti grafici per le console next generation.

La mappa è quella del porto Porto Fostar, disponibile in Duelli spaziali e Battaglie flotta (Solitaria/Co-op contro l’IA e PvP).

I principali miglioramenti grafici, invece, offrono:

Sul sito web ufficiale di Star Wars: Squadrons troviamo l’elenco completo dell’update.

Electronic Arts descrive così Star Wars: Squadrons:

Allaccia le cinture e prova il brivido dei combattimenti stellari multigiocatore in prima persona con la tua squadriglia. Combatti insieme alla Nuova Repubblica e all’Impero, sali nell’abitacolo e lanciati in strategiche battaglie spaziali 5v5. Personalizza il tuo caccia stellare e scegli la composizione della squadriglia in base ai diversi stili di gioco per non lasciare scampo al nemico. Il gioco di squadra è essenziale e i piloti affronteranno missioni tattiche in campi di battaglia vecchi e nuovi, come Yavin Prime e la luna distrutta di Galitan.

Pilota caccia stellari come gli Ala-X e i TIE. Personalizza l’equipaggiamento e gli oggetti estetici, e distribuisci l’energia ad armi, scudi e motori in modo strategico dal tuo abitacolo. Inoltre, se preferisci potrai giocare dall’inizio alla fine in realtà virtuale su PlayStation VR e PC

Diventa un pilota provetto in una emozionante campagna per giocatore singolo di Star Wars ambientata dopo Il ritorno dello Jedi. Scopri la storia dalla prospettiva delle due fazioni in conflitto, mentre emblematici leader emergenti si contendono il dominio della galassia. La Nuova Repubblica lotta per la libertà. L’Impero esige ordine. Unisciti della galassia.