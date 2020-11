Quali sono le spade più iconiche negli anime? Parafrasando una nota stilista: non si sbaglia mai con una spada.

Gli anime ci hanno abituati ad ogni sorta di stravaganza e anche a livello di armi da equipaggiare ai protagonisti principali e non solo se ne sono viste davvero delle belle. Il più delle volte, per fortuna, la scelta è di andare sul classico e cosa ci può essere di più iconica e affascinante di una stupenda spada?

L’arma perfetta sia per dare carattere al proprio personaggio che per distinguerlo da tutti gli altri. Spesso però non sono solo spade ma veri e propri simboli che sono rimasti nella storia tanto quanto lo spadaccino che le brandisce.