Hai to gensou no Grimgar

Quando il finire in un mondo parallelo o all’interno di un videogioco MMORPG è un’evento magnifico poiché si è l’eroe imbattibile capace di vincere qualsiasi sfida, ecco che interviene Hai to gensou no Grimgar a cambiare le carte in tavola. I nostri protagonisti finiscono sì all’interno di un mondo fantasy medievale con tanto di mostri e spade magiche, ma non è nulla di così bello come si può immaginare.

Non hanno nessun potere speciale, anzi hanno mantenuto tutte le debolezze del corpo umano e anche il più sciocco e debole mostriciattolo potrebbe facilmente ucciderli. Inizia quindi un’avventura dove ogni giorno rischiano di morire e dove la sopravvivenza è fatta anche di piccole cose come: cosa mettere sotto i denti la sera o dove dormire.