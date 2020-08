I 5 migliori film di Alan Parker da riscoprire

Alan Parker è morto ieri, ma il suo ricordo non svanirà di certo. Questo perchè ci ha lasciato dei film che hanno segnato la loro epoca e che, magari a causa della sua morte, sarebbe il momento di riscoprire. Ecco dunque i migliori film di Alan Parker.

Probabilmente molti lo ricorderanno per la sua passione per il tema della musica nei suoi film. Impossibile non ricordare dei classici del genere, come Piccoli gangsters, Saranno famosi, Pink Floyd The Wall, The Commitments ed Evita.