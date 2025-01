One Piece: la tragedia di God Valley potrebbe ripetersi nel manga

L’incidente di God Valley rimane uno dei misteri più grandi di One Piece. E ogni nuovo capitolo solleva più domande tra i fan. Nonostante le sue numerose rivelazioni, l’arco di Egghead ha soddisfatto poco la curiosità dei fan a questo proposito, anticipando una parte dell’evento mostrando i pirati Rocks e il vero motivo della tragedia. È probabile che One Piece abbia tenuto nascosta la verità sull’incidente di God Valley per un motivo e l’ultimo capitolo del manga anticipa che la famigerata tragedia potrebbe ripetersi.

Il capitolo 1137 di One Piece rivela che il motivo per cui i Cavalieri Sacri, Shamrock e Gunko, sono a Elbaf è portare l’isola sotto il controllo del Governo Mondiale. Il primo passo per riuscirci era presumibilmente quello di reclutare Loki nei Cavalieri Sacri, fallendo. Dunque pare che il Governo Mondiale potrebbe benissimo ricorrere alla forza. Se così fosse, Elbaf si trasformerà in un campo di battaglia, ed è possibile che la rigogliosa terra dei giganti possa affrontare lo stesso destino di God Valley accaduto 38 anni fa.

Sebbene i capitoli 1095 e 1096 abbiano rivelato parecchio su God Valley e il motivo della tragedia, i fan devono ancora scoprire tanto sul tragico evento. Detto questo, data la direzione in cui sta andando l’arco di Elbaf, è possibile che Eichiiro Oda abbia semplicemente conservato l’intero flashback per l’arco di Elbaf mentre la storia si ripete.

Dopo il combattimento tra Shanks e Kid, molti fan hanno teorizzato che la bellissima isola potrebbe presto essere ridotta in rovina e il capitolo 1137 di One Piece conferma questo sospetto. I giganti sono da tempo una spina nel fianco per il Governo Mondiale.

Il Governo Mondiale deve ancora scoprire che l’eredità di Ohara è conservata a Elbaf, il che fornirebbe un motivo in più per spazzare via l’isola proprio come God Valley. Per di più, il Governo è in possesso della Mother Flame, e quindi è nella posizione di spazzare via Elbaf dalla proprio come accaduto con Lulusia.

Questa teoria è rafforzata anche dal fatto che i successori di quasi tutte le figure chiave di God Valley sono attualmente presenti a Elbaf. Tra questi, Shamrock, il nuovo comandante dei Cavalieri Sacri che ha sostituito suo padre, Garling, Bonney al posto di Kuma e, naturalmente, Rufy e i Pirati di Cappello di Paglia al posto di Roger e del suo equipaggio. Tutto ciò che resta da vedere è chi della nuova generazione prenderà il posto di Garp e dei Pirati Rocks.

Fonte – Comicbook