One Piece: i fan provano a scoprire dove si trova il segreto nascosto negli abissi

Dopo il video celebrativo dedicato alle 600 milioni di copie del manga, la rivelazione di Eiichirō Oda ha acceso ancora di più la curiosità dei fan. Nel filmato, infatti, l’autore mostra di aver scritto su un foglio il segreto del One Piece e di averlo poi sigillato in un piccolo forziere, successivamente fatto scendere fino a 651 metri di profondità nell’oceano. La promessa è chiara, il contenuto verrà recuperato e reso pubblico solo quando la storia arriverà davvero alla sua conclusione.

Ma come spesso succede con la community di One Piece, l’attesa non è bastata. Nel giro di poche ore i fan hanno iniziato ad analizzare il video frame per frame, cercando qualsiasi dettaglio utile per capire dove potrebbe trovarsi davvero il forziere.

Una delle teorie più diffuse è che il punto scelto si trovi in acque giapponesi. Alcuni utenti hanno notato nel filmato elementi che ricorderebbero imbarcazioni legate alla guardia costiera del Giappone, anche per via dei colori rosso e blu visibili in alcune parti della nave mostrata nel video. Questo ha portato qualcuno a ipotizzare che l’operazione possa essere stata effettuata con autorizzazioni ufficiali.

Un altro indizio riguarda l’orizzonte. In una delle riprese si vede il sole al tramonto, intorno alle 16:00, e guardando verso sud-ovest non si nota alcuna terra. Secondo alcuni appassionati questo significherebbe che la costa si trovi a nord-est rispetto al punto in cui l’oggetto è stato lasciato cadere, abbastanza lontana da non essere visibile nemmeno da un’inquadratura aerea.

Anche il fondale marino è stato analizzato con attenzione. Il sedimento appare molto fine e poco mosso, un dettaglio che potrebbe indicare correnti profonde piuttosto deboli e zone marine che superano tranquillamente i 600 metri di profondità.

Tra tutte le ipotesi, quella che sta circolando di più riguarda la Suruga Bay, nella prefettura di Shizuoka. Una zona relativamente vicina a Tokyo, con fondali profondi e già utilizzata in passato per ricerche oceanografiche.

Naturalmente resta anche la possibilità che alcuni elementi del video siano stati modificati o inseriti apposta per confondere le idee. E anche se qualcuno riuscisse davvero a trovare il forziere, all’interno ci sarebbe solo metà del messaggio, l’altra metà è ancora nelle mani di Oda. Il vero segreto, quindi, resterà comunque nascosto fino alla fine della storia.