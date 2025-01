Tra le uscite manga Star Comics del 28 gennaio 2025 troviamo due eleganti box, il primo dedicato al webcomic King the Land, da cui è stato tratto un adattamento di successo su Netflix, ed il secondo dedicato alla nuova opera dell’acclamata autrice Boys’ Love Nagisa Furuya, ovvero Long Period.

Inoltre fa il suo esordio la serie thriller soprannaturale Jinrui-Shoku: Blight of Man, si conclude con il quarto numero Yumeochi: Dreaming of Falling for You mentre arrivano i volumi dal 6 al 10 di Dr. Slump Perfect Edition.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 28 gennaio 2025, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 28 gennaio 2025

CLAYMORE NEW EDITION n. 26

CLASSIC n.7

di Norihiro Yagi

€ 5,90

Grazie all’apporto decisivo di Clarice e Miata, Rabona è stata difesa. Intanto Miria e le altre fanno di tutto per riuscire nel loro intento, ovvero lanciare Cassandra contro Priscilla, che ha avuto la meglio sull’essere che supera l’abisso. Raki, nel frattempo, punta a mantenere un’antica promessa…

DETECTIVE CONAN NEW EDITION n. 55

DETECTIVE CONAN n.109

di Gosho Aoyama

€ 6,50

Vecchi fantasmi emergono dal passato: questo mese l’autore del manga poliziesco più amato al mondo ci porta indietro nel tempo al periodo in cui Shinichi e Ran frequentavano la scuola elementare. Fu allora che i due ragazzini fecero lo strano incontro con un uomo misterioso, che sosteneva di essere il fratello minore di Shinichi. All’epoca lo sconosciuto consegnò loro un messaggio scritto in un codice indecifrabile, ma finalmente è giunto il momento in cui l’enigma verrà risolto.

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 6

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Nuove minacce extraterrestri incombono sulle sorti del pianeta, ma con Arale in giro ogni pericolo è sventato… a parte quello rappresentato da lei stessa! La polizia del Villaggio Pinguino è sempre in allerta quando la vede gironzolare insieme a Gacchan, e ormai anche la professoressa Midori è diventata una sua compagna di marachelle…

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 7

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Il dottor Mashirito, lo scienziato musone, sporcaccione e pervertito, torna alla carica con il suo piano di conquista del mondo, e per fermarlo sarà necessario formare una squadra di difesa sotto l’improbabile guida di Suppaman, il paladino della giustizia! Nel Villaggio Pinguino sta per cominciare un’epica battaglia a suon di laser, cacche, e… umeboshi!

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 8

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Tra le mille stramberie che le frullano in testa, Arale decide di andare al liceo, naturalmente seguita da Gacchan! Lì troveranno un professore molto “cocciuto” pronto a rimetterle in riga… Se non fosse che dei nuovi studenti giungono a dar manforte alle due piccole pesti: si tratta dei fratelli Tsun, dotati anche loro di una “folza stlepitosa”!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 9

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Al Villaggio Pinguino approdano visitatori di ogni specie: questa volta è il turno del nonno di Senbee, sceso dalla montagna su un carretto trainato da un bue! Non avendo la minima dimestichezza con la tecnologia, non gli sarà facile familiarizzare con la sua nuova nipotina Arale, che dal canto suo affronterà con disinvoltura un viaggio nello spazio e uno nel passato. E Gacchan non sarà da meno nel far mostra di sé… duplicandosi!

DR. SLUMP PERFECT EDITION n. 10

di Akira Toriyama

€ 8,00

L’EDIZIONE DEFINITIVA PER L’ECCENTRICO INVENTORE SENBEE E LA VULCANICA ARALE!

Copertina olografica

Sua maestà Nikochan è tornato sul suo pianeta, minacciato da un orribile mostro famelico. Fortuna che con lui ci sono Arale e Gacchan, sempre pronte a sgominare nuovi mostri, extraterrestri e non! Sulla Terra, intanto, le attende un nuovo nemico: Caramelman 4, il robottino del Dottor Mashirito! Tuttavia, sembra essere alquanto “compatibile” con Arale…

DRAGON BALL ULTIMATE EDITION n. 33

di Akira Toriyama

€ 15,00

Piccolo conduce il nuovo Majin Bu ad affrontare Gotenks nella Stanza dello Spirito e del Tempo. Se il mostro si rivelasse troppo forte anche per il portentoso guerriero nato dalla fusione tra Goten e Trunks, potrebbe sempre tentare di intrappolarlo in un’altra dimensione distruggendo la porta d’ingresso alla Stanza… Ma questo basterà a fermare l’implacabile Majin Bu?

HAIKYU!! CLUB n. 10

TARGET n.162

di Haruichi Furudate,Kyohei Miyajima

€ 5,20

LO SPIN-OFF DI HAIKYU!! SULLE CARISMATICHE SQUADRE RIVALI!

Sakusa va a Parigi per preparare il cioccolato, i fratelli Miya e Alan, di ritorno dalle Hawaii, vengono fermati alla dogana, mentre Daisho e Kuroo finiscono all’inferno… Anche questa volta ne vedremo delle belle!

I’M IN LOVE WITH THE VILLAINESS n. 6

QUEER LABEL n.9

di Inori,Aonoshimo,Hanagata

€ 6,90

DOPO WHISPER ME A LOVE SONG E YURI IS MY JOB!, UN’ALTRA ATTESISSIMA SERIE GIRLS’ LOVE, CHE HA ISPIRATO ANCHE L’OMONIMO ANIME!

Dopo la sfida con Manaria nel “rituale d’amor”, la relazione tra Rae e Claire fa un passo avanti. Nel frattempo, all’Accademia stanno tutti pianificando le prossime vacanze estive e Claire decide di andare nella cittadina sul mare di Euclid, dove vivono i genitori di Rae…

JINRUI-SHOKU: BLIGHT OF MAN n. 1

ZERO n.276

di Mitsuchiyomaru,Yuki Sato

€ 6,90

DIRETTAMENTE DA MANGA PLUS ARRIVA UNA SERIE THRILLER SORPRENDENTE E TERRIFICANTE, CHE VI TERRÀ COL FIATO SOSPESO!

Seita è uno studente allegro e spensierato come tanti, ma con una particolare abilità: riesce a vedere i fantasmi. La sua vita prosegue tranquilla, fino a quando nella sua città non cominciano a essere rivenuti degli strani cadaveri mummificati. Mentre i recenti avvenimenti segnalati da giornali e tv non smettono di causare turbamento e ansia tra i cittadini, Seita inizia a notare uno strano comportamento da parte del suo migliore amico Hayato. Quale oscura verità nasconde? Direttamente da Manga Plus arriva una serie thriller sorprendente e terrificante, che vi terrà tutti col fiato sospeso!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

KING THE LAND BOX

TOON n.6

di Spoon,Choi Rome

€ 27,90

IL ROMANTICO WEBCOMIC CHE HA ISPIRATO L’OMONIMA SERIE NETFLIX!

Si dice spesso “non è tutto oro ciò che luccica”. La vita di Gu Woo, infatti, potrebbe sembrare apparentemente perfetta, colma di sfarzo, lusso e ricchezza, ma in realtà nasconde un lato oscuro fatto di sorrisi di convenienza, odio e solitudine. L’unica cosa che continua a brillare nel suo mondo è il sorriso sincero della sua unica amica Cheon Sa Rang, fino a quando un incidente non li porta a doversi separare. Chissà però che il destino, alcuni anni dopo, non li faccia incontrare di nuovo… Dopo il successo della serie su Netflix, Star Comics propone l’edizione cartacea di uno dei webcomic coreani di maggiore successo in una speciale edizione, completa in due volumi, raccolta in un box da collezione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

LONG PERIOD BOX

QUEER LABEL n.6

di Nagisa Furuya

€ 14,90

DALL’AUTRICE DI BLUE SUMMER, UNA NUOVA EMOZIONANTE STORIA PRONTA A SCALDARE IL CUORE IN UN BOX DA COLLEZIONE!

CONTENUTI ESPLICITI!

Il liceale Yusei “odia” il suo amico d’infanzia Itsuki. Sin da bambino, infatti, è come se quel ragazzo geniale e popolare che sembra la personificazione del talento l’avesse sempre tenuto in suo potere, trascinandolo a piacimento da una parte all’altra. Ma per quanto Yusei cerchi di evitarlo, quell’ingombrante presenza torna costantemente a importunarlo. Per questa ragione non riesce a liberarsi da quei sentimenti così confusi, per quanto sia impossibile che si traducano in realtà…

Dopo Blue Summer, All About Ocean Blue e The Two Lions, torna una delle autrici Boys’ Love più amate della collana Queer! Un’emozionante storia alla scoperta di se stessi e del primo amore, disponibile in 2 volumi raccolti in un cofanetto da collezione assolutamente imperdibile!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Star Comics (@edizionistarcomics)

MINECRAFT – VIAGGIO AI CONFINI DEL MONDO n. 3

KOEN n.3

di Kazuyoshi Seto

€ 5,20

IL MANGA UFFICIALE DEL GIOCO DI FAMA MONDIALE! GAME START!

Continuano le scorribande di Nico e i suoi compagni nel fantastico mondo di Minecraft! E tra temibili avversari e pericoli a non finire, al gruppo si aggiunge l’ennesima, strampalata figura: un golem di ferro… con l’aspetto di una ragazza!

RECORD OF RAGNAROK n. 22

ACTION n.365

di Azychika,Shinya Umemura,Takumi Fukui

€ 6,50

UOMINI CONTRO DEI: LA SFIDA MORTALE PER LA SALVEZZA DEL MONDO!

Lo scontro tra Soji Okita, capitano della prima unità della Shinsengumi, e Susanoo no Mikoto, il primo dio della spada, è finalmente iniziato! I violenti attacchi di Okita, che è partito alla carica senza nemmeno dare il tempo a Susanoo di sfoderare la sua arma, portano a uno sviluppo inaspettato! Infatti, una volta estratto, lo strumento divino di Susanoo lascia tutti gli spettatori a bocca aperta… Sarà senza dubbio l’incontro definitivo tra due lame straordinarie!

RUROUNI KENSHIN PERFECT EDITION n. 18

CLASSIC n.8

di Nobuhiro Watsuki

€ 9,00

Dopo Kenshin e Sanosuke, è il turno di Yahiko di battersi. Determinato a diventare sempre più forte, il giovane spadaccino è pronto a rischiare la vita nel duello contro Hyoko Otowa, l’esperto di armi nascoste. Nel frattempo il furtivo Mumyoi esce allo scoperto per scagliare la sua vendetta su Kenshin, ma dovrà far fronte all’entrata in scena di un altro inatteso sfidante…

THE GOD OF HIGH SCHOOL n. 7

TOON n.5

di Yong-Je Park

€ 12,90

DOPO SOLO LEVELING E TOWER OF GOD, ECCO COMPLETATO IL PODIO DEI WEBCOMIC COREANI PIÙ LETTI E FAMOSI!

È giunto il momento dello scontro tra Mori e Bak Ilpyo! I compagni di squadra di quest’ultimo però non hanno ancora detto l’ultima parola… Mentre l’incontro si preannuncia epico, l’organizzazione è alla ricerca della “chiave”: un individuo unico, capace di abbattere gli dei del cielo. Niente sarà più come prima!

UCHU KYODAI – FRATELLI NELLO SPAZIO n. 44

REAL MUST n.2

di Chuya Koyama

€ 5,90

UN’AVVENTURA SPAZIALE PER REALIZZARE IL SOGNO DI DUE FRATELLI!

Per procurarsi l’ossigeno necessario a tornare sulla Terra, qualcuno deve uscire dall’Orel ed entrare nella Soyuz. Si offrono volontari Mutta e Hibito. Tuttavia, per passare da una navetta all’altra bisogna fare letteralmente un salto nel vuoto. Affrontando una paura incommensurabile, i due fratelli si lanciano quindi nello spazio!

X6 – CRUCISIX n. 7

GURO n.7

di Shiryu Nakatake

€ 6,50

LA SERIE RIVELAZIONE CHE HA SPOPOLATO IN GIAPPONE, ALL’ESTERO E SU TIKTOK!

La battaglia contro Kuga è finita. Il prezzo da pagare però è stato troppo alto e degli innocenti hanno perso la vita. Con un peso terribile sulle spalle, Shun si concentra sul prossimo bersaglio, il peggiore di tutti, Kyo Shigoku. Quest’ultimo, tuttavia, compare nella camera d’ospedale di Kakeru dopo che il ragazzo ha ripreso conoscenza, mandando un chiaro messaggio: non sarà facile eliminare un avversario come lui!

YU DEGLI SPETTRI NEW EDITION n. 8

GHOST n.229

di Yoshihiro Togashi

€ 5,90

UN GRANDE CLASSICO DEL BATTLE SHONEN IN UNA NUOVA SPLENDIDA EDIZIONE!

Prosegue il Torneo di Arti Marziali delle Tenebre, durante il quale lo scontro tra Kurama e il suo avversario si rivela terribile. Di fronte alla crudeltà del nemico, Yusuke non riesce a trattenere la sua rabbia e scende in campo per difendere il compagno!

YUMEOCHI: DREAMING OF FALLING FOR YOU n. 4

DERE n.20

di Ryoma Kitada

€ 6,50

COSA FARESTI SE POTESSI RIVIVERE L’ADOLESCENZA?

Ora che l’equivoco con Ruri la teppista è stato chiarito, Tsutomu e le altre si sono riappropriati della loro serenità. Nel frattempo, sempre con l’obiettivo di riprendersi la propria adolescenza, oltre che a dedicarsi allo studio, il gruppo va in gita scolastica! Qui però Tsutomu finisce per ascoltare inavvertitamente un’inaspettata confessione da parte delle ragazze…