Tra le uscite J-POP Manga del 29 gennaio 2025 arriva finalmente in Italia l’attesissimo Firefly Wedding, un’appassionante storia romance d’ambientazione storica scritta e illustrata da Oreco Tachibana. Oltre alla versione regular, il primo volume sarà disponibile in un’esclusiva edizione variant.

Nel Giappone di fine Ottocento l’affascinante figlia di un conte e un freddo e spietato sicario professionista incrociano le loro strade per uno strano scherzo del destino…

Scritta e splendidamente illustrata da Oreco Tachibana arriva in edizione italiana a marchio J-POP Manga la serie Firefly wedding, un’appassionante storia romance d’ambientazione storica candidata come Miglior Shojo ai Kodansha Manga Award 2024! Il primo volume sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 29 gennaio.

Epoca Meji. Satoko Kirigaya è la bellissima figlia di un conte, ma una malattia la condanna a una vita breve. Tutto ciò che desidera è un matrimonio vantaggioso per la sua famiglia. La sua vita viene sconvolta quando un misterioso sicario, Shinpei Goto, viene incaricato di ucciderla. Spinta dal disperato desiderio di vivere il più a lungo possibile, Satoko avanza una proposta al suo assassino. “Sposatevi con me, ve ne prego! Se lo farete, potrete ottenere tutto ciò che desiderate…!” Non è che una falsa promessa per avere salva la vita, ma Shinpei prende invece molto seriamente le sue parole e Satoko si ritrova, suo malgrado, obbligata a tener fede all’impegno preso.

Oltre alla versione regular, il primo volume di Firefly wedding sarà disponibile su tutti i canali di vendita anche con una esclusiva copertina variant. Una novità da non perdere per chi ha amato Il mio matrimonio felice e La Luna e l’Acciaio ed è alla ricerca di una nuova storia romantica ricca di suspense e colpi di scena!

Presto saranno disponibili anche grandi novità come Endroll Back e Il Drago e il Camaleonte, una nuova premiata serie shōnen raccomandata dal creatore di My Hero Academia.

A causa di un evento inspiegabile il mangaka di successo Garyo Hanagami e uno dei suoi assistenti, Shinobu Miyama, invertono i propri corpi trovandosi a vivere l’uno la vita dell’altro… Riuscirà Garyo “il Drago” a ripartire dal basso per raggiungere nuovamente le vette della fama e il novellino Miyama “il Camaleonte” a mantenere il livello del suo maestro? Uno scambio di corpi in salsa battle shōnen che esplora il dietro le quinte del lavoro dei mangaka tra ambizione, invidia e competitività.

Dopo un banale incidente, il geniale mangaka Garyo Hanagami e Shinobou Miyama, un disegnatore sconosciuto che nutre nei suoi confronti un odio morboso, si ritrovano l’uno del corpo dell’altro! Grazie al suo talento nell’imitare lo stile di chiunque e a una totale mancanza di scrupoli, Shinobu si gode la fama e i privilegi della sua nuova posizione… Mentre Garyo, il “Drago” ossessionato dai manga, dà inizio alla sua scalata verso il successo!

Ryo Ishiyama ha iniziato la sua carriera nel mondo manga come assistente di Eiichiro Oda ed è autore dello spin-off One Piece Episode A con i disegni di Boichi. Il Drago e il Camaleonte è la sua prima serie originale ad arrivare in Italia ed è stata caldamente raccomandata dal creatore di My Hero Academia Kohei Horikoshi che ha parlato di Ishiyama come di una persona “che ama veramente i manga shōnen dal profondo del cuore” e che ha realizzato Il Drago e il Camaleonte con tutto se stesso mettendoci “sangue, ossa, corpo e spirito”.

Endroll Back è un nuovo emozionante thriller dall’autore de La Ragazza Bruciata. Per capire cosa ha spinto l’amata sorella al suicidio, Asaharu accetta la proposta di un misterioso angelo e viene coinvolto in un gioco molto pericoloso…

Arrivano sugli scaffali i tre volumi di Endroll Back di Kantetsu con i disegni di Haruna Nakazato raccolti in un elegante cofanetto da collezione.

Yuka, sorella minore di Asaharu, si è suicidata a causa degli atti di bullismo subiti. All’improvviso, un angelo appare davanti all’addolorato fratello e gli dice: “Uccidi chi ha spinto Yuka Mamiya alla morte. Fallo e la riporterò in vita”. Il ragazzo decide di partecipare a questa bizzarra caccia al colpevole. Il tempo limite è di tre mesi: a ogni errore, perderà dieci anni di vita e dovrà rifare tutto da capo. Cosa accadrà prima? Riuscirà a salvarla o perderà la vita anche lui? Ha inizio un’imprevedibile corsa contro il tempo…

Dopo La Ragazza Bruciata, Kantetsu tocca nuovamente il tema del bullismo e del disagio giovanile aggiungendo una inedita chiave soprannaturale tra viaggi nel tempo, presenze angeliche e abilità fuori dal comune in un thriller psicologico da leggere con il fiato sospeso.

Non mancheranno grandi ritorni come Il mio matrimonio felice: il 5° volume dell’adattamento manga sarà infatti disponibile anche in versione Deluxe, con sovraccoperta variant e booklet.

In arrivo anche Call of the Night 18, Lei e il suo cane da guardia 9, La luna e l’acciaio 7, My charms are wasted 11, Smoking behind the supermarket with you 4, Takahashi del negozio di biciclette 6 e tante nuove ristampe.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 29 gennaio 2025.

Le uscite J-POP Manga del 29 gennaio 2025

Firefly Wedding 1

Firefly Wedding 1 Variant

Endroll Back Box 1-3

Il mio matrimonio felice 5

Il mio matrimonio felice 5 variant

Il drago e il camaleonte 1

Call of the night 18

Lei e il suo cane da guardia 9

La luna e l’acciaio 7

My charms are wasted 11

Smoking behind the supermarket with you 4

Takahashi del negozio di biciclette 6

USCITE DIGITALI

Firefly Eedding 1

Call of the Night 18

My charms are wasted 11

Takahashi del negozio di biciclette 6

Lei e il suo cane da guardia 1

RISTAMPE