Tra le uscite DC targate Panini del 23 gennaio 2025 troviamo il secondo volume della serie di Flash di Si Spurrier inserita in Dawn of DC, così come il secondo numero della miniserie di Jason Aaron e Doug Mahnke Batman: Off-World.

Inoltre Peter Tomasi introduce i figli di Sinestro e di Zod in Sinister Sons, e Juni Ba dedica un visionario volume a Robin, Il Ragazzo Meraviglia.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 23 gennaio 2025.

Le uscite DC Panini del 23 gennaio 2025

Batman/Superman: I Migliori del Mondo 24

Batman/Superman 55

3,00 €

Contiene: Batman/Superman: World’s Finest (2022) #24

Si conclude L’erede del regno!

Senza un modo per tornare sulla loro Terra, Superman e Batman dovranno assistere ai tragici eventi che hanno portato a Kingdom Come…

…oppure sono destinati a prendere il posto dei loro doppelganger?

Un nuovo, epico racconto firmato da Mark Waid e Dan Mora!

Batman e Robin 10

DC Select 26

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #10

La lotta fra Pipistrelli che sta mettendo Gotham a soqquadro è giunta a un momento cruciale: qual è la missione dei soldati che Man-Bat ha intenzione di scatenare in tutta la città?

Flatline ha deciso di aiutare Damian Wayne a gestire una situazione difficile…

…ma il Ragazzo Meraviglia non sa che questa metaumana ha uno stretto legame con suo nonno Ra’s al Ghul!

Disegni di Nikola Čižmešija e del talentuoso artista italiano Simone Di Meo!

Batman: Off-World 2

6,00 €

Contiene: Batman: Off-World (2023) #3/4

Continua la sorprendente miniserie di Jason Aaron (Thor) e Doug Mahnke (Green Lantern) incentrata sulle incredibili avventure di Batman nella tormentata Galassia Slag!

Nonostante la sgradevolezza del luogo in cui si trova, il Cavaliere Oscuro ha deciso di restare nello spazio e perfezionare le sue abilità di guerriero. Quali ostacoli troverà sulla sua strada?

Nel frattempo, Ione, una cacciatrice di taglie tamaraniana, ha stretto un’importante amicizia con Bruce Wayne: come si evolverà il loro rapporto?

Nell’ombra si nasconde un nemico feroce e insidioso… il Thanagariano!

Lanterna Verde di Geoff Johns 28

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2011) #1/5

Inizia qui l’incredibile nuovo capitolo del Green Lantern di Geoff Johns!

C’è una nuova Lanterna Verde, la più grande di sempre, e il suo nome è… Sinestro?!

Riuscirà il Corpo delle Lanterne Verdi ad accettare questo nuovo status quo? E cosa nascondono i Guardiani dell’Universo?

E soprattutto, con Hal Jordan bloccato sulla Terra senza alcun anello, chi gli darà un nuovo scopo nella vita?

Flash 2

Fino alla Fine del Tempo

DC Collection

26,00 €

Contiene: Flash (2023) #7/13, Flash Annual (2024) #1

Un viaggio nell’incubo per il Flash di Simon Spurrier e Ramón Pérez!

Wally West è scomparso: i suoi nuovi poteri l’hanno portato dove nessuno può trovarlo!

Central City e il mondo intero devono essere protetti, e spetta ad altri velocisti riuscire nell’impresa… sempre che anche i loro poteri non impazziscano!

Riuscirà la Famiglia Flash a fermare gli Arc-Angoli e a salvare Wally e Barry Allen? E cos’ha a che fare con tutto questo Amanda Waller?

Sinister Sons: Cattivi Figli Crescono

DC Collection

23,00 €

Contiene: Green Lantern (2023) #4/7 (II), Sinister Sons (2024) #1/6

Se avete amato i Super Sons, i figli di Superman e Batman, amerete odiare i Sinister Sons!

Su un pianeta sperduto, un giovane korugariano è disposto a tutto per dimostrare di essere il figlio del letale Sinestro!

L’arrivo di un’astronave aliena sarà l’occasione per fuggire e rintracciare suo padre. L’unico ostacolo è il figlio del Generale Zod!

Con la collaborazione di David Lafuente e Vasco Georgiev, Peter J. Tomasi (Superman) introduce una nuova, imprevedibile coppia di giovani… eroi?!

Il Ragazzo Meraviglia

DC Black Label Complete Collection

24,00 €

Contiene: The Boy Wonder (2024) #1/5

Una favola avventurosa ed emozionante scritta e disegnata dal visionario Juni Ba!

Con Batman fuori città, a Gotham si diffondono strane voci su un demone che infesta i vicoli…

Toccherà a Damian Wayne, insieme ai “fratelli” Nightwing, Red Hood e Red Robin, occuparsi del caso!

Una toccante storia che racconta cosa significhi essere Robin in una chiave allegorica e originale!

Superman: Action Comics 3

La Rivoluzione di Mondoguerra

DC Rebirth Collection

3,50 €

Contiene: Action Comics (1938) #1042 (I), #1043/1044, Action Comics Annual 2022 #1

Prosegue la straordinaria saga di Mondoguerra scritta da Phillip Kennedy Johnson!

Incatenato nelle prigioni di Mongul, Superman ha combattuto nell’arena e si è guadagnato la stima dei suoi compagni prigionieri.

È quindi giunto il momento di iniziare la rivoluzione! Ma quale prezzo sarà disposto a pagare l’Uomo d’Acciaio? E dov’è il resto di Authority?

Un altro volume epico, un tassello fondamentale di un nuovo classico moderno, illustrato tra gli altri da Riccardo Federici (The Last God).

Swamp Thing di Alan Moore 3

DC Black Label Library

52,00 €

Contiene: Saga of the Swamp Thing (1982) #35/42

Continua la riproposta dello storico ciclo di Alan Moore su Swamp Thing.

L’orrore popola le pagine di questo volume, con vampiri, licantropi e il folle Nukeface!

Ma l’evento principale è l’arrivo di John Constantine, Hellblazer, qui alla sua prima apparizione!

Inoltre, Swamp Thing inizia un viaggio nei luoghi più oscuri dell’America alla ricerca del suo antico retaggio.

Flash di Geoff Johns 2

DC Omnibus

84,00 €

Contiene: Flash (1987) #192/225, Wonder Woman (1987) #214, Flash: The Secret of Barry Allen

Prosegue la raccolta definitiva delle storie di Flash scritte da Geoff Johns!

Le origini segrete del Professor Zoom, uno degli avversari più letali di Wally West! Un crossover con Wonder Woman! E il segreto di Barry Allen!

Inoltre, Linda Park fa una rivelazione sconvolgente… e la vita del Velocista Scarlatto non sarà più la stessa!

Un volume immancabile per la vostra libreria, con disegni straordinari di artisti del calibro di Scott Kolins e Howard Porter!

Lanterna Verde/Freccia Verde di Neal Adams

DC Absolute

55,00 €

Contiene: Green Lantern (1960) #76/87, #89, Flash (1959) #217 (II), Flash (1959) #218 (II), Flash (1959) #219 (II), Flash (1959) #226 (II)