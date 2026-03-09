Le 10 serie manga giapponesi più vendute di sempre nel mondo

Quando si parla di manga di successo, spesso pensiamo subito ai titoli che vanno forte adesso. Quelli di cui si parla ovunque, tra anime appena usciti e capitoli che fanno discutere ogni settimana. Ma se guardiamo i numeri totali delle copie vendute nel mondo, la classifica cambia un po’ prospettiva. Qui dentro ci sono serie che non sono solo popolari, sono diventate vere istituzioni.

In cima alla lista c’è One Piece. Il manga di Eiichirō Oda è arrivato a circa 600 milioni di copie in circolazione. Un numero enorme. È una serie iniziata più di vent’anni fa e, nonostante il tempo passato, continua ancora oggi a conquistare nuovi lettori.

Subito dopo troviamo Doraemon e Golgo 13, entrambi attorno ai 300 milioni di copie. Doraemon ormai è diventato un simbolo della cultura pop giapponese, soprattutto in Asia. Golgo 13 invece è uno di quei manga storici che esistono da decenni e che tantissime persone hanno letto crescendo.

Scendendo nella classifica compaiono altri nomi che per molti lettori sono praticamente impossibili da non conoscere. Detective Conan supera i 270 milioni, seguito da Dragon Ball con circa 260 milioni e da Naruto che ha raggiunto i 250 milioni.

Negli ultimi anni sono entrate in classifica anche serie più recenti. Tra i manga più recenti che sono riusciti a entrare in questa classifica c’è anche Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Ha superato 220 milioni di copie in pochi anni. Il successo dell’anime ha dato una spinta enorme alla serie e da lì il manga ha iniziato a vendere ovunque.

Tra le serie che continuano a mantenere numeri altissimi troviamo anche Slam Dunk con circa 185 milioni di copie e KochiKame: Tokyo Beat Cops con oltre 157 milioni. Quest’ultimo, tra l’altro, è stato pubblicato per decenni su Weekly Shonen Jump. È una di quelle serie storiche che hanno accompagnato la rivista per tantissimo tempo.

A chiudere la top 10 troviamo Jujutsu Kaisen, arrivato a 150 milioni di copie. Considerando che è una serie molto più recente rispetto ad altre in classifica, è un risultato davvero enorme.

Guardando questa classifica viene quasi spontaneo pensare a una cosa, alcune storie non passano semplicemente di moda. Restano lì per anni, a volte per decenni, e continuano a trovare nuovi lettori in giro per il mondo. Ed è probabilmente questo il vero segreto dei manga che entrano nella storia.