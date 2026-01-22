Due Spicci: trailer e data per la nuova serie Netflix di Zerocalcare

Il What Next 2026 di Netflix, l’evento dedicato al palinsesto italiano del nuovo anno sulla piattaforma, è stata l’occasione per annunciare teaser trailer e mese di uscita della nuova serie animata di Zerocalcare, Due spicci.

Svelata a Lucca Comics & Games, anche in questa occasione, la serie sarà ancora una volta scritta e diretta dal fumettista romano, che farà anche il doppiaggio di tutti gli altri personaggi. A dare voce all’Armadillo – l’immancabile coscienza pungente del protagonista – sarà Valerio Mastandrea. Prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing, la serie è la terza collaborazione di Michele Rech con il colosso dello streaming.

La serie uscirà sul servizio streaming a Maggio 2026. In fondo all’articolo il teaser trailer rivelato all’evento.

Di seguito anche la sinossi ufficiale: Zero e Cinghiale gestiscono un piccolo locale, ma problemi economici, incomprensioni e vite personali che si complicano più del dovuto mettono entrambi sotto pressione. Il ritorno di una figura dal passato di Zero e responsabilità inattese fanno precipitare una situazione già fragile, costringendo tutti a confrontarsi con scelte difficili.

Le serie precedenti

Le precedenti serie animate di Zerocalcare per Netflix sono state Strappare lungo i bordi (2021) e Questo mondo non mi renderà cattivo (2023). La prima, più personale, era un’estensione di quanto raccontato in La profezia dell’armadillo. Lui e gli amici di sempre, Sarah e Secco, devono dirigersi a Biella e solo all’ultimo verrà svelato il reale motivo, tra flashbck e ricordi d’infanzia e adolescenza.

La seconda, più politica, ruotava attorno all’apertura di un centro accoglienza in un quartiere di Roma Est (Rebibbia), fatto che crea forti tensioni tra neonazisti e antifascisti, tra i quali anche Zero. Quando una vecchia conoscenza torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto, Zero vorrebbe fare qualcosa per lui, ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa.