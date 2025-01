Dragon Ball Daima: l’anime anticipa il potere leggendario di Neva

Dragon Ball Daima con ogni nuovo episodio della serie nelle ultime settimane ha introdotto tanti dettagli misteriosi, e l’ultimo episodio della serie ha anticipato di più il livello di potere leggendario nascosto di Neva. Dragon Ball Daima ha dato il via a questa nuova avventura per Goku e gli altri Guerrieri Z che si sono ritrovati bambini a causa di un desiderio espresso dal Re Supremo dei Demoni, Gomah. Ma non sarebbe mai stato in grado di esprimere questo desiderio senza l’aiuto del misterioso anziano Namecciano, Neva, che usava la sua magia su di loro per attivarle e utilizzarle.

Dragon Ball Daima ha introdotto Neva all’inizio della serie come l’ultimo Namecciano che vive nel Regno dei Demoni da migliaia di anni. Neva sembrava senile, ma è chiaramente cambiato quando ha iniziato a usare la sua potente magia. Non solo il mistero delle sue vere intenzioni si è ulteriormente infittito dopo la precedente rivelazione secondo la quale stava fingendo quella senilità per tutto il tempo, ma l’ultimo episodio anticipa ai fan un vero potere leggendario ancora nascosto nel formare le barriere tra i Mondi dei Demoni.

L’episodio 14 di Dragon Ball Daima vede Goku e gli altri prepararsi a raggiungere finalmente il Primo Mondo dei Demoni, solo per scoprire che Gomah ha spento il Warp Fish tra loro. Ciò significa che la loro unica opzione per arrivare al Primo Mondo dei Demoni è quella di attraversare in qualche modo i cancelli ora chiusi. E Neva attiva presto un incantesimo per sbarazzarsene. Non solo elimina rapidamente gli scudi che tengono separati i mondi, ma rivela di essere stato lui a innalzarli.

I fan hanno già visto Neva usare i suoi incantesimi in modo casuale o meno, e quindi questa rivelazione non sembra una sorpresa come dovrebbe. Questo perché abbiamo già visto Namecciani come Piccolo capaci di padroneggiare diversi tipi di abilità. Quindi il fatto che Neva usi i suoi migliaia di anni di vita per padroneggiare diversi tipi di magia ha perfettamente senso. Ma il vero colpo di scena è che ha preso la decisione di tagliare fuori i mondi.

Neva ha rivelato a Goku che, poiché quelli del Terzo Mondo dei Demoni e del Primo Mondo hanno invaso quelli del secondo, ha chiuso le porte tra i mondi. Non ha ricevuto alcun ordine di farlo, e l’averlo fatto cnon sembrava essere un problema. Abbiamo visto che i Re Supremi dei Demoni del passato avevano il tipo di autorità di ordinare a demoni apparentemente potenti di creare il multiverso, quindi il fatto che Neva abbia cambiato radicalmente il Reame dei Demoni di sua spontanea volontà è una cosa sbalorditiva.

Neva ha anche anticipato che il suo intero atto di senilità era solo un gioco, ed è anche probabile che oltre ad aver creato i Tamagami abbia creato le Sfere del Drago nel Reame dei Demoni fin dal principio. C’è qualcosa di diverso in corso con Neva, e il fatto che Piccolo sia scioccato nel vedere la dimostrazione di Neva, considerandola persino “leggendaria”, non fa che presagire che ci sia ancora qualcosa che non sappiamo di questo stregone.

