Dragon Ball Daima: il finale potrebbe riportare il Super Saiyan 4

Dragon Ball Daima si sta preparando a concludersi a fine febbraio e potrebbe riportare il Super Saiyan 4. Dragon Ball Daima è una nuovissima serie anime pensata per celebrare il 40° anniversario del debutto del manga su Shueisha, e con essa i fan hanno visto Goku e i suoi amici nel Reame dei Demoni. Questa nuova serie ha immediatamente ricordato ai fan Dragon Ball GT, a partire dalla trasformazione di Goku in un bambino. In seguito queste vibrazioni sono continuate attraverso gli episodi successivi che sembravano rispecchiare ancora di più quella serie. A quanto pare, era del tutto intenzionale.

Il produttore esecutivo di Dragon Ball, Akio Iyoku, ha parlato in una recente intervista con Mantan Web prima dell’episodio finale di Daima, spiegando che l’obiettivo fosse rispecchiare GT per fungere da ponte tra i fan di quella serie anime e la nuova generazione. Quindi, sembra sempre più probabile che ci sarà una nuovissima versione della forma più memorabile di GT, il Super Saiyan 4.

I fan di Dragon Ball stavano già iniziando a trovare tutti i collegamenti con Dragon Ball GT quando l’anime è stato annunciato per la prima volta. Con tutte queste nuove interpretazioni di GT, sembra davvero che ci sia un ultimo elemento mancante prima della conclusione. Gran parte del lavoro di Toriyama nella serie Super riguarda l’aver reso canonici diversi personaggi che in precedenza non lo erano. E ora lo stesso potrà accadere con il Super Saiyan 4.

Iyoku ha anche anticipato in modo curioso l’episodio finale di Daima affermando: “Ci saranno scene d’azione incredibili e colpi di scena inaspettati. Potresti pensare di aver capito la trama, ma ti sorprenderemo. Riguardare la serie dall’inizio potrebbe rivelare nuovi dettagli!” Con un’anticipazione del finale che offre più colpi di scena, questo potrebbe indicare una nuova interpretazione del Super Saiyan 4.

I fan avranno modo di scoprirlo di persona quando Dragon Ball Daima giungerà alla fine con l’episodio 20 in uscita il 28 febbraio in Giappone. Deve ancora essere rivelato esattamente come la nuova serie si concluderà, ma Goku e i Guerrieri Z affronteranno il Re Supremo dei Demoni Gomah per la lotta finale.

Fonte – Comicbook