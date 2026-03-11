Chainsaw Man: la Parte 2 del manga si concluderà con il capitolo 232

La seconda parte di Chainsaw Man sta per arrivare al suo momento finale. La storia terminerà con il capitolo 232, che uscirà il 25 marzo sull’app Shonen Jump+.

Per chi ha letto questa seconda parte settimana dopo settimana, la fine del manga arriva quasi come la chiusura di un lungo viaggio. Quando il manga è tornato con la seconda parte, Tatsuki Fujimoto ha deciso di fare le cose in modo un po’ diverso rispetto all’inizio di Chainsaw Man. Sono arrivati nuovi personaggi, la storia ha iniziato a seguire anche altri punti di vista e in generale l’atmosfera è cambiata parecchio rispetto ai primi capitoli.

La Parte 2 ha infatti introdotto figure importanti come Asa Mitaka, una protagonista molto diversa da Denji, e questo ha dato alla serie un ritmo narrativo particolare. In questa seconda parte ci sono capitoli dove succede di tutto, con combattimenti e momenti molto movimentati, e altri invece più lenti, dove la storia si ferma di più sui pensieri dei personaggi. Fujimoto alterna spesso queste due cose, e in mezzo ci infila anche quelle situazioni strane e imprevedibili che ormai sono diventate una specie di marchio di fabbrica della serie.

Questa combinazione ha diviso un po’ i fan. Alcuni hanno apprezzato il cambio di direzione e il modo in cui la storia si è evoluta, mentre altri erano più affezionati allo stile più caotico e diretto della prima parte.

Ora tutta l’attenzione è sul capitolo finale. I fan si chiedono se Fujimoto deciderà di chiudere davvero questa fase della storia o se lascerà qualche porta aperta per il futuro. Con un autore imprevedibile come lui, è sempre difficile fare previsioni.

Il 25 marzo, quindi, non sarà soltanto la pubblicazione di un nuovo capitolo, ma anche la conclusione di un’altra tappa importante per Chainsaw Man. E conoscendo la serie, c’è da aspettarsi che il finale riesca comunque a sorprendere i lettori fino all’ultima pagina.