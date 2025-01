Gundam si lancia nel mondo dei giochi da tavolo in stile Warhammer 40K

La saga di Mobile Suit Gundam continua a espandere i suoi confini, esplorando non solo nuovi universi narrativi ma anche nuovi medium di intrattenimento. Dopo il successo nel mondo degli anime, dei Gunpla e dei videogiochi, il franchise si prepara a entrare nel settore dei giochi da tavolo in stile Warhammer 40K. Con il nuovo progetto Gundam Assemble, Bandai Namco punta a trasformare i celebri Gunpla in protagonisti di intense battaglie su tavoli da gioco.

Gundam Assemble: il nuovo gioco da tavolo

Bandai Namco ha recentemente annunciato Gundam Assemble, un gioco in cui i giocatori potranno personalizzare e controllare modelli Gunpla in scala di circa 5 cm in battaglie strategiche. Simile al popolare gioco di miniature Warhammer 40K, Gundam Assemble offrirà sia scenari ispirati alla storia originale del franchise, sia situazioni inedite che espandono il mondo di Gundam in modi mai visti prima. Il gioco promette un’esperienza immersiva che permetterà ai fan di vivere la magia e l’azione dei mecha in una nuova dimensione.

Ecco come Bandai Namco descrive il progetto:

“Gundam Assemble è un gioco in miniatura in cui i giocatori combattono usando modelli Gunpla di circa 5 cm. Ogni unità ha caratteristiche uniche che riflettono le sue capacità nel mondo di Gundam. Saranno disponibili scenari che seguono la trama originale e situazioni che superano i confini della visione originale del mondo. Aspettate ulteriori informazioni sui contenuti del gioco.“

Sebbene non sia stata ancora annunciata una data di uscita ufficiale, il teaser rilasciato da Bandai Namco ha già acceso l’entusiasmo tra gli appassionati del franchise.

Gunpla: il cuore del successo di Gundam

Dal debutto del primo Gunpla nel 1980, i modelli di plastica ispirati a Gundam hanno rappresentato un pilastro del merchandising della serie. Con oltre 500 milioni di unità vendute, i Gunpla hanno trovato un pubblico affezionato che abbraccia sia i nostalgici che i nuovi fan. Gundam Assemble non solo sfrutta questo legame tra i fan e i Gunpla, ma porta il concetto a un livello superiore, integrando i modelli in un’esperienza di gioco strategico.

Il futuro di Gundam

Oltre a Gundam Assemble, il franchise continua a espandersi con nuove storie e serie animate. La prossima grande produzione televisiva, Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX, promette di sorprendere gli spettatori con il suo titolo stravagante e un approccio unico, grazie alla direzione di Hideaki Anno, il celebre creatore di Neon Genesis Evangelion. Con una data di debutto prevista per febbraio, la serie ha il compito di raccogliere il testimone dal successo di The Witch From Mercury e di continuare a far crescere la reputazione di Gundam come uno dei franchise più longevi e amati.

Tra nuovi giochi da tavolo, serie animate e l’immancabile successo dei Gunpla, Gundam dimostra ancora una volta di essere un’icona culturale capace di adattarsi e innovarsi continuamente.

Fonte Comic Book