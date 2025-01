Dragon Ball Super: in arrivo novità sul prossimo film?

Dragon Ball Daima è al momento l’argomento di conversazione nel mondo degli anime e ha senso. La nuova serie anime ha riportato sul piccolo schermo i Guerrieri Z dopo la conclusione del Torneo del Potere in Dragon Ball Super, e Daima ha apportato grandi cambiamenti alla tradizione dell’universo shonen. All’estremo opposto dello spettro di Dragon Ball, Super non ha ancora terminato la sua storia poiché ci sono ancora alcuni importanti archi narrativi da coprire. In una nuova anticipazione, un produttore del franchise accenna che le novità sul film potrebbero arrivare prima di quanto i fan possano aspettarsi.

Dragon Ball Super: Super Hero è l’ultimo progetto anime arrivato su qualsiasi schermo. Si tratta di un film, in cui Goku e Vegeta sono lontani dai riflettori dando spazio a Gohan e Piccolo. Nella lotta contro la nuova incarnazione dell’Esercito del Fiocco Rosso, sia Piccolo che Gohan hanno sbloccato nuove trasformazioni, ossia “Orange Piccolo” e “Gohan Beast”. Poiché sia ​​gli archi di Moro che quelli di Granolah non sono ancora stati animati, resta da vedere se un potenziale nuovo film presenterà una storia originale o se tenterà di adattare queste trame dal manga.

Akio Iyoku era un tempo un grande editor per Shueisha, e successivamente è diventato caporedattore per le pubblicazioni V-Jump e Saikyo Jump. In seguito, è diventato sia presidente che fondatore della Capsule Corporation, l’attuale società che gestisce tutte le opere del defunto Akira Toriyama. Grazie alla recente apparizione nel programma radiofonico “All Night Nippon – Dragon Ball 40th Anniversary Special“, Iyoku è riuscito ad accennare a cosa accadrà per Dragon Ball Super.

Akio ha lasciato intendere che nel 2025 “potrebbero” esserci degli annunci per quanto riguarda i film in uscita. Inoltre Iyoku ha anche rivelato che potrebbero esserci novità sui giochi in arrivo.

Per l’ultima serie anime che sta prendendo d’assalto il mondo, i fan sono circa a metà della prima stagione di Dragon Ball Daima. Anche se questa serie è ambientata prima che Beerus e Whis arrivino sul pianeta Terra, Akira Toriyama e Toei Animation erano più che disposti a fare grandi cambiamenti all’universo shonen. Finora, gli spettatori hanno assistito a cambiamenti sulla storia dell’origine della razza Namecciana, sulla discendenza di Kaioshin il Supremo e hanno persino visto il debutto del Super Saiyan 3 di Vegeta.

Insieme ai cambiamenti nel passato dell’universo di Dragon Ball, il nuovo anime ha anche introdotto nuovi villain nel Regno dei Demoni. Il principale responsabile di questa creazione è la scienziata Anisu, che si è servita dei campioni di Majin Buu insieme a semi di Saibamen. Così facendo ha creato due nuovi esseri di nome Majin Du e Majin Ku. Sebbene la coppia non sembri avere lo stesso livello di potenza del terrificante mostro rosa, potrebbero rappresentare minacce importanti per i Guerrieri Z.

Fonte – Comicbook