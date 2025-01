Jujutsu Kaisen: il nuovo epilogo rivela il futuro di Yuji

Jujutsu Kaisen ha pubblicato l’ultimo capitolo del manga all’inizio di quest’anno, ma Gege Akutami era più che disposto a tornare per completare il finale della serie. Il mangaka non ha solo delineato alcuni dei futuri dei personaggi secondari che hanno aiutato a combattere le più grandi maledizioni dello shonen, ma ha dato ai lettori più tempo per vedere quale futuro attende i nostri tre stregoni preferiti, Yuji, Megumi e Nobara. Per la star della serie, ora che combattere contro alcuni dei suoi più grandi nemici non è più un problema, il futuro di Yuji potrebbe essere molto più incentrato sul romanticismo.

Attenzione. Se non vuoi che l’epilogo di Jujutsu Kaisen venga rovinato, ti avvisiamo che ci immergeremo in un territorio di spoiler seri. Nella seconda stagione di Jujutsu Kaisen, prima della lotta contro Geto e le sue forze nell’arco dell’incidente di Shibuya, la serie shonen soprannaturale ha riportato in vita un personaggio che sembrava avere una grande predilezione per l’eroico protagonista. Yuko Ozawa era un’ex compagna di classe di Yuji che aveva trascorso molto tempo ammirando la metà migliore di Sukuna da lontano. Mentre Yuko non si è mai trovata a combattere al fianco del potenziale amore della sua vita, la speranza è sgorgata eterna per Ozawa e l’epilogo lo dimostra.

Nell’epilogo finale della serie, Yuji e Yuko si incontrano per un’ultima volta prima che la serie giunga davvero alla fine. Ora che Sukuna è stata sconfitta, la coppia riesce a prendersi del tempo l’una con l’altra, meravigliandosi della neve che li circonda. Mentre non rivela direttamente i suoi sentimenti a Yuji, Yuko afferma in termini inequivocabili nella sua mente che le piace Itadori. Inutile dire che questo fatto è uno che lascerà sempre a bocca aperta le migliori amiche di Yuji, Megumi e Nobara.

Jujutsu Kaisen potrebbe essere finito, ma la serie continuerà a essere una grande influenza sul mondo shonen per molti anni a venire. Anche con il manga concluso, l’adattamento anime ha ancora alcuni grandi momenti da raccontare e, molto probabilmente, ha diverse stagioni e film davanti a sé per recuperare. Molto probabilmente, non vedremo questo momento tra Yuji e Yuko per anni, ma ciò non significa che non avrà un impatto serio sulla produzione dello Studio MAPPA una volta che andrà in onda.

Fonte – Comicbook