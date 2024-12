Tra le uscite Planet Manga del 5 dicembre 2024 troviamo esclusivamente due nuove proposte, ovvero New York New York – New Edition, il primo di due volumi che ripropongono la serie pubblicata per la prima volta 25 anni fa e inserita nella lista dei 100 manga utilizzabili come strumenti didattici da The Nippon Foundation, e Momentum, il primo volume di un nuovo mahnwa coreano, oltre al secondo volume dell’antologia dedicata al celebre videogame Disney Twisted-Wonderland: Anthology

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 5 dicembre.

Le uscite Planet Manga del 5 dicembre 2024

New York New York – New Edition 1

19,90 €

UNA SPLENDIDA E TORMENTATA STORIA D’AMORE

Nuova edizione di pregio in due volumi “doppi” di grande formato per il primo Boy’s Love pubblicato in Italia, un manga che ha conquistato generazioni di lettori. New York: Kain Walker nasconde a tutti di essere gay dando sfogo ai suoi desideri nel quartiere di Cristopher Street, ma l’incontro con Mel Frederics sconvolgerà la sua vita…

Momentum 1

24,90 €

BASTA UN SOLO MOMENTO. UN DETTAGLIO. PER INIZIARE A ODIARE O AD AMARE.

Storie di vibrante erotismo alimentate dal fuoco di passioni che si accendono e si spengono. L’attrazione tra due attori che scatta sul set, un fotografo intrappolato nelle reti dell’oscuro legame tra due uomini, un regista e un membro dello staff… Consigliato a un pubblico maturo

Twisted-Wonderland: Anthology 2

8,50 €

PERCHÉ ACE E DEUCE INDOSSANO I TACCHI ALTI? QUAL È IL VOLTO SEGRETO DI MALLEUS DRACONIA? E LA CODA DI JACK PUÒ DAVVERO ESAUDIRE I DESIDERI?

Questo e molto altro nel secondo appuntamento con gli omaggi di talentuosi artisti a TwistedWonderland, il mondo gothic chic nato da un’idea di Yana Toboso, l’autrice di Black Butler.