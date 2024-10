Deadpool: Samurai: annunciata la pausa del manga

Deadpool quest’anno ha fatto il suo atteso e glorioso ritorno sul grande schermo con il film Deadpool x Wolverine. E l’antieroe della Marvel intrattiene gli appassionati con altri medium, e uno di questi è il manga Deadpool: Samurai. Questo ha continuato a pubblicare nuovi capitoli che esplorano un lato molto diverso di Wade Wilson. Nella storia del manga, Wade combatte contro i classici villain della Marvel come Thanos e Loki, e nell’impresa si allea anche con All Might di My Hero Academia in un crossover. Sfortunatamente, sembra che il manga si prenderà una pausa a causa di circostanze misteriose.

Deadpool: Samurai è stato presentato per la prima volta sulle pagine di Shonen Jump nel 2020, offrendo la prima storia in versione manga di Wade Wilson. Da questa data di debutto, Marvel e Shueisha hanno collaborato a una manciata di titoli, con personaggi come Spider-Man, Iron Man e molti altri eroi e cattivi dal roster della Marvel Comics. Più di recente, il Mercenario Chiacchierone è tornato tramite un esilarante “troll” come una nuova serie Shueisha, Secret Steward, che era in realtà la continuazione dell’avventura manga di Wade, anche se con un titolo completamente nuovo. Con i capitoli recenti che introducono un nuovo personaggio che sembra essere una fusione di Wade e Wolverine, la pausa potrebbe essere una delusione per coloro che seguono il periodo di Deadpool in Shonen Jump.

Purtroppo, non è stata annunciata alcuna ragione ufficiale sul perché della pausa per Deadpool: Samurai dopo l’uscita del suo 20° capitolo. La dichiarazione ufficiale ha rivelato che il manga sarebbe entrando in una pausa dalle tempistiche indefinite a causa di “varie circostanze“. Una dichiarazione relativa alla pausa è stata rilasciata anche dallo scrittore del manga Sanshirō Kasama, anche lui incapace di rivelare cosa abbia causato la pausa, “Ci sono varie ragioni! Non posso entrare nei dettagli, ma mi dispiace tanto!!”

Nell’ultima trama di Deadpool: Samurai, Wade è accompagnato da due alleati inaspettati, Loki e Sakura Spider. Proprio come la MCU al momento, le avventure manga di Wade si sono tuffate a capofitto nel multiverso, mentre nuove iterazioni di Deadpool si stanno facendo conoscere. Un esempio concreto è “Wolverine Pool” che arriva nel manga e Wade rivela persino di aver avuto una storia precedente nell’universo principale della Marvel Comics.

Fonte – Comicbook