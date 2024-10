Cosa c’è fuori | Recensione

Un albo illustrato tenero in cui ci si immedesima subito nel protagonista e nel suo viaggio fantastico in cui si diventa subito dei co-protagonisti.

Testi: Eliana Albertini Illustrazioni: Eliana Albertini Casa Editrice: Franco Cosimo Panini Genere: Introspettivo Fascia di età: dai 4 anni Pagine: 48 pp. Formato: 24×24 cm, Cartonato Uscita: Aprile 2023 Prezzo: 16 €

Le grandi avventure in genere iniziano sempre da un posto poco accogliente. Che sia un piccolo villaggio. Una casa malandata. Oppure una famiglia non amorevole. Ovviamente non tutte partono da questi presupposti, per fortuna. Ma in genre, quello che spinge il protagonista di una storia a partire per la sua avventura è la ricerca di qualcosa di diverso. Qualcosa che cambi la sua prospettiva sul mondo che lo circonda. Da questo presupposto inizia infatti la storia del libro di cui vi andremo a parlare oggi. Cosa c’è fuori, è un libro scritto e illustrato da Eliana Albertini e pubblicato da Franco Cosimo Panini nell’aprile 2024.

Il protagonista di questa storia è Orso, un pupazzo che viene dimenticato in una buia cantina. Da lì nasce la sua avventura. Abbandona gli altri giocattoli che erano con lui e parte alla scoperta del mondo. Quello che trova fuori è un mondo pieno di stimoli, totalmente inaspettato per lui e ricco di sorprese. Un mondo che lo accoglierà quasi non accorgendosi di lui. Ma sarà proprio Orso pian, piano ad integrarsi e andare alla ricerca di quelle cose che lo rendono felice e lo appagano. Il suo viaggio infatti arriverà alla meta che si era prefissato, proprio seguendo i suoi desideri.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Eliana Albertini, autrice a tutto tondo di questo libro illustrato compie un grande lavoro sia dal punto di vista narrativo che per quanto riguarda le illustrazioni. La storia, come abbiamo già accennato in precedenza, vede le vicende di un piccolo peluche di orso che parte da una situazione di difficoltà, alla ricerca di qualcosa di migliore. Un grande insegnamento di vita, da cui ognuno può trarre spunti di riflessione. L’autrice con questo libro è al suo primo albo illustrato per ragazzi. Ma lo fa con una maestria che sembra quasi una veterana del settore. Il registro narrativo è quello di un’avventura con una sequela di situazioni che vive il protagonista Orso. Il testo è ben ritmato e rende lo scorrere della trama accattivante e incalzante.

La bellezza delle illustrazioni di questo albo illustrato è esaltata dai tantissimi personaggi che costellano tutte le vicende della storia. Dai primi giocattoli che popolano la cantina da cui parte Orso. Fino ad arrivare agli animali, come il cane e i piccioni che riempiono di brio e gioco le vicende narrate. Ogni apertura è piena di colore, vivido, giocoso e vivace. Le illustrazioni danno l’impressione di una sorta di cortometraggio in stop motion, dove tutto si muove lentamente e inesorabilmente. La bellezza è sicuramente quello che colpisce di più nelle illustrazioni. Ma anche l’infinita tenerezza che traspare ad ogni passo che il piccolo Orso fa attraverso le pagine della storia.

Franco Cosimo Panini ha confezionato un libro molto dolce e tenero. Lo fa grazie all’indubbie capacità dell’autrice. Ma anche alle indiscusse abilità editoriali che questa casa editrice ha acquisito negli anni. Lo si vede ovviamente in ogni aspetto. Sia per quanto riguarda l’altissima qualità di stampa, sia per quanto riguarda l’ottimo confezionamento. I colori della stampa esaltano la bellezza delle illustrazioni tendendole ancor più coinvolgenti e ricche di atmosfera.

Conclusione – Cosa c’è fuori

Cosa c’è fuori è un albo con un’avventura per cuori teneri. Orso è un protagonista assimilabile a quegli eroi dal cuore buono che partono alla ricerca di qualcosa all’esterno e all’interno di loro. La storia la si potrebbe definire di formazione. Un personaggio che prende consapevolezza di sè e del mondo che lo circonda, man mano che avanza. Come un bambino che scopre cosa c’è fuori casa quando va a scuola, al parco o al campeggio. Il messaggio veicolato è quindi molto potente e importante. Scorprire, nonostante le difficoltà che si possano incontrare lungo il cammino. La narrazione della storia scivola leggera e dolce grazie ad un testo asciutto e a delle illustrazione ricche di atmosfera.

Il finale della storia è inoltre da sciogliere il cuore di tenerezza. Perché il protagonista raggiunge finalmente l’obiettivo che si era prefissato, trovando molto più di quel che si sarebbe aspettato. In conclusione Cosa c’è fuori è uno di quegli albi illustrati da consigliare ad ogni età. Non è solo un libro di formazione, ma anche un messaggio per tutti coloro che stanno cercando qualcosa che dia un senso alla loro esistenza. Sicuramente è un libro consigliato quindi ad ogni età, dai più piccoli ai più grandi.