One Piece – Netflix: annunciato il casting di Bartolomeo

La seconda stagione del live-action di One Piece di Netflix è in produzione e, come puoi immaginare, i fan sono impazienti di vedere cosa offrirà la serie con il suo ritorno. Sappiamo che l’adattamento live-action ha grandi progetti per la seconda stagione, come abbiamo recentemente riportato riguardo gli archi narrativi confermati. Da Loguetown a Drum Island, One Piece di Netflix adatterà diversi archi chiave della serie shonen e introdurrà nuovi personaggi. E dopo aver annunciato diversi casting, tra cui quello di Bibi e Kureha, sembra che il live-action abbia appena trovato il suo Bartolomeo.

Anche se si tratta di un personaggio che potrebbe non diventare importante in One Piece almeno fino a Dressrosa, il pirata appare a Loguetown per un minuto. L’aggiornamento sul casting proviene dal canale del live-action di One Piece di Discord. La community, che ha già scoperto con successo le informazioni sul casting in precedenza, si è concentrata su Bartolomeo questa settimana. Pare che l’attore Nahum Hughes interpreterà Bartolomeo e la scoperta è avvenuta attraverso la modifica del CV dell’attore.

Naturalmente, il team di Netflix non ha ancora rilasciato dichiarazioni su questo casting. Sappiamo per certo che la seconda stagione di One Piece si concentrerà su Loguetown, ma a parte questo, non ci sono dettagli sui suoi ritmi narrativi. Il ruolo di Bartolomeo nell’arco narrativo è piuttosto minimo, ma i fan sanno che l’arco ne prepara un altro importante per il pirata.

Dopotutto, Bartolomeo è forse il più grande fan di Rufy sulla Grand Line. Quando debutta per la prima volta a Dressrosa, Bartolomeo è ossessionato da Rufy e questa adorazione è iniziata a Loguetown. Il pirata dai capelli verdi lo vede affrontare la Marina a Loguetown e il resto è storia. C’è la possibilità che Netflix possa espandere il ruolo del pirata nella seconda stagione, poiché l’adattamento diverge dal manga a suo modo. Ma per ora, bisognerà aspettare e vedere come si svilupperà il live-action di Netflix fino a quando non farà il suo debutto.

