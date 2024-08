Uzumaki: svelato il nuovo trailer dell’anime più atteso

Il classico manga Uzumaki di Junji Ito farà il suo attesissimo debutto anime nel periodo autunnale di quest’anno. E Adult Swim si sta preparando per la sua première con l’uscita del suo trailer in lingua giapponese. Uzumaki è uno dei nuovi anime originali di Adult Swim annunciati per la prima volta e in fase di produzione da qualche anno, e da allora è diventato uno dei nuovi progetti più attesi dai fan di sempre. Ogni nuovo aggiornamento è sembrato migliore del precedente, e presto ne vedremo una versione finale più avanti a settembre, quando finalmente ci sarà la sua attesissima première.

Con Uzumaki che farà il suo debutto su Toonami, Adult Swim sta dimostrando di puntare molto sugli adattamenti anime, dopo Ninja Kamui e Rick and Morty: L’anime. Di seguito è possibile guardare il nuovo trailer di Uzumaki che riporta alcune novità interessanti.

Check out the subbed promo for Uzumaki, which is coming to #Toonami on Saturday, September 28th at 12:30 AM! pic.twitter.com/mB47ptNmmE — Swimpedia (@swimpedia) August 11, 2024

Diretto da Hiroshi Nagahama, che ha lavorato su Mushishi e The Flowers of Evil, con musica composta da Colin Stetson per Adult Swim e Production I.G, l’anime Uzumaki di Junji Ito sarà presentato in anteprima con il blocco Toonami di Adult Swim sabato 28 settembre.

Adult Swim anticipa cosa aspettarsi da Uzumaki con una sinossi che riportiamo di seguito:

La storia parla dei cittadini di Kurozu-cho, una città immaginaria colpita da una maledizione sovrannaturale che riguarda le spirali. L’ispirazione per Uzumaki venne quando Itō tentò di scrivere una storia su una lunga fila di persone che vivevano in una casa e lui si è ispirato alla forma della spirale per ottenere la forma desiderata. Itō inoltre crede che l’orrore di Uzumaki sia efficace grazie al sovvertimento di simboli che normalmente sono ritratti positivamente nei media giapponesi e si è ispirato anche a Lovecraft per il tema dei protagonisti che lottano contro una forza misteriosa.

Uzumaki è un manga horror serializzato sulla rivista Big Comic Spirits dal 1998 al 1999. Tutti i capitoli pubblicati sono raccolti da Shogakukan in tre volumi tankōbon, pubblicati tra agosto 1998 e settembre 1999. In Italia il manga è stato distribuito da Star Comics nel 2018.

