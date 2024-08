Al canto del gallo | Recensione

Un albo illustrato fiabesco e buffo illustrato in maniera magnifica. Una lettura consigliata ad ogni età, per i nostalgici delle fiabe classiche ma anche per coloro che amano i finali spiazzanti e divertenti.

Alfredo Paniconi 2024-08-09T07:00:21+02:00 Un albo illustrato fiabesco e buffo illustrato in maniera magnifica. Una lettura consigliata ad ogni età, per i nostalgici delle fiabe classiche ma anche per coloro che amano i finali spiazzanti e divertenti. Testi: Fabian Negrin Illustrazioni: Mariachiara Di Giorgio Casa Editrice: Edizioni Corsare Genere: Fiabesco Fascia di età: dai 5 anni Pagine: 36 pp. Formato: 23×33 cm, Cartonato Uscita: Febbraio 2024 Prezzo: 19 €

Nelle fiabe che ci raccontavano da bambini abbiamo conosciuto tantissime tipologie diverse di villaggi. Con re amorevoli, con streghe malvage, con draghi mangiafuoco, principesse da salvare e cavalieri coraggiosi. Nella fiaba narrata nell’albo illustrato di cui vi andremo a parlare oggi, non c’è nulla di tutto ciò. Ne Al canto del gallo c’è un villaggio con un’usanza davvero singolare e strampalata. Quest’albo è scritto da Fabian Negrin, illustrato da Mariachiara Di Giorgio e pubblicato da Edizioni Corsare nel febbraio 2024.

Questo alboillustrato all’apparenza narra una fiaba dal gusto antico. L’incipit è infatti proprio quello. In un regno come tanti alti, persi nel tempo e nello spazio, la scelta del sovrano avveniva in modo piuttosto curioso. Il nome del prescelto doveva essere cantato in coro da tutti i galli del regno. Un modo piuttosto inusuale che creava non pochi problemi. Infatti questo evento era molto raro, per non dire unico. Infatti tra la scelta di un re e l’altro spesso trascorrevano anni in cui regnavano il caos e la guerra. Ma alla morte dell’ultimo re, qualcosa di diverso dal passato accadde. Infatti, all’alba, tutti i galli cantarono, scandendo nitidamente, lettera per lettera il nome del nuovo sovrano. Il nome pronunciato, non poteva che essere quello, grazie alla trovata di due genitori che chiamarono loro figlio in un modo strano, ma efficace allo scopo.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Fabian Negrin è uno dei più famosi e talentuosi autori in circolazione. Ha avuto numerosi riconoscimenti tra cui il Premio Unicef alla Bologna Children’s Book Fair nel 1995, il Premio Andersen come Miglior Illustratore nel 2000, il Premio Lo Straniero nel 2005. Nel 2010 ha vinto poi il Bologna Ragazzi Award Non-Fiction. Ha inoltre scritto e illustrato libri per grandi case editrici come Donzelli, Giunti, Salani, Mondadori, Orecchio Acerbo, Bloomsbury, Rouergue, solo per citarne alcune. In questo albo illustrato, in veste di autore, usa un registro narrativo fiabesco, con un testo ricco di suggestioni e giochi di parole. Il testo è molto presente in questa storia, dettagliato e minuzioso. Sin dalle prime righe, la storia cattura subito l’immaginazione del lettore grazie al modo affabulante con cui Negrin racconta le vicende.

Gran parte dell’immersività che si crea nella lettura di questa storia è grazie alle meravigliose illustrazioni di Mariachiara Di Giorgio. Questa talentuosa illustratrice grazie al suo stile di illustrazione fatto di chiariscuri e colori avvolgenti, riesce a creare un’atmosfera fantastica in cui si entra sin dalle prime pagine. Le sue illustrazioni sono piene di immagini evocative, ammalianti, ma che lasciano anche spazio al divertimento. Perfette dunque per la storia narrata in questo libro.

Questo è il primo albo illustrato che ci troviamo a recensire di Edizioni Corsare. Ma non è il primo che abbiamo sfogliato, ovviamente. Tutti i libri prodotti da questa casa editrice si caratterizzano per una spiccata cifra autoriale e da una particolare attenzione alla ricerca e progettazione grafica. La grande cura per la qualità dei testi e delle illustrazioni la si evince anche sfogliando il loro catalogo. In particolare, per quanto riguarda Al canto del gallo, ci troviamo di fronte ad un prodotto di altissimo livello.

L’aver messo insieme per un progetto Fabian Negrin e Mariachiara Di Giorgio, era già una garanzia. Ma la realizzazione di questo libro ha superato ogni aspettativa. Già solo guardando la copertina ci si trova di fronte ad una meraviglia che colpisce subito l’occhio. La qualità di stampa è di altissimo livello e valorizza le magnifiche illustrazioni della Di Giorgio. In generale la confezione è eccellente con una carta molto porosa e spessa che dà piacere nell’essere sfogliata.

Conclusione – Al canto del gallo

Al canto del gallo è un albo illustrato dal sapore fiabesco e agrodolce. Non è infatti una storia di eroici cavalieri e orchi malvagi, di bene contro il male. Ma si tratta di un racconto quanto mai realistico, sebbene nasca da presupposti assurdi e fantasiosi. La lotta per il potere, la ricerca di prevaricare l’uno sull’altro, a scapito della collettività, è un tema centrale, sebbene non dichiaratamente espresso.

Questa storia infatti ha un andamento fiabesco e scanzonato, ma esprime tutto il malessere che si vive in luoghi in cui non regna l’armonia tra le persone. In cui si aspetta sempre che sia qualcun altro a risolvere i problemi. Il finale stesso della storia, è dal gusto puramente briccone. Si potrebbe infatti definire un finale all’italiana, se fosse un film della vecchia commedia cinematografica. In conclusione, Al canto del gallo è un libro assolutamente consigliato a tutti, sia per il testo altamente evocativo che per le affascinanti illustrazioni.