The Nice House on the Lake continua con The Nice House by the Sea

Nessuno di coloro che erano stati invitati nella “Nice House by the Sea”, la bella casetta sul mare, conosceva Max, ma lei conosceva ognuno di loro. Maestri nei loro campi, titani dell’industria e della conoscenza, rappresentano tutti il meglio e il più brillante dell’umanità. Il cast di The Nice House by the Sea della DC, una seconda stagione a fumetti di 12 numeri che verrà lanciata a luglio dagli acclamati creatori di The Nice House on the Lake James Tynion IV, Álvaro Martínez Bueno, Jordie Bellaire e Andworld Design, comprende il Dottore, lo Scrittore, lo Storico, l’Attore, l’Artista, il Sacerdote, lo Scienziato, il Cantante, il Politico e il Matematico. Questa volta sono tutti stranieri. E si trovano alla Casa sul mare per scelta.

Quando Max sussurrò a ciascuno di loro la verità su ciò che meritavano: essere salvati dal disastro, portare avanti la fiamma della civiltà in un paradiso costruito solo per loro, tutti colsero al volo l’occasione. Perché no? Perché non dovrebbero essere loro a vivere per sempre? Non è forse il loro destino sopravvivere all’abbattimento del branco inferiore? Essere nominati il futuro dell’umanità non sarebbe… bello?

Tynion così introduce questo nuovo capitolo della sua inquietante saga:

“Le persone in questa casa non si amano. Non vogliono passare del tempo l’uno con l’altro. Ci sono stati alcuni deboli legami che si sono formati nel tempo, ma nessuno di loro è particolarmente affettuoso l’uno con l’altro. Questa è una casa di estranei e di tensioni molto più che una casa di amicizia, e vedremo il modo in cui il senso di colpa, la noia e la solitudine hanno stravolto ognuno di loro. A differenza della nostra casa sul lago, in The Nice House by the Sea tutti hanno accettato la morte di tutti i loro amici, familiari e car. Hanno accettato lo sradicamento della razza umana e la loro scelta come ultimi esseri umani che esisteranno. È una verità con cui alcuni di loro pensano di poter convivere, ma il modo in cui ci convivono è non guardare indietro mai e poi mai”.

Con The Nice House on the Lake, vincitrice del premio Eisner e premiato come miglior nuova serie dal prestigioso Festival Internazionale del Fumetto di Angoulême, James Tynion IV e Álvaro Martínez Bueno hanno sconvolto l’industria del fumetto e hanno dato vita a un classico dell’horror contemporaneo, concentrandosi sulle ansie del 21° secolo… e non importa cosa pensiate che stia per succedere, non siete pronti per il loro secondo atto!

Martinez Bueno ha parlato così del suo lavoro:

“Sto lavorando con uno dei migliori team creativi del fumetto in questo momento. Stiamo raddoppiando la posta in gioco rispetto a tre anni fa e stiamo spingendo The Nice House on the Lake in nuove direzioni, pur mantenendo il nucleo di ciò che rende il progetto così eccitante”. La sfida di creare il nuovo cast, le nuove location e di reimmaginare l’intera iconografia della serie per The Nice House by the Sea è stata finora la più eccitante della mia carriera.”

The Nice House by the Sea inaugura un nuovo ciclo di fumetti horror DC Black Label che vi prenderà per la gola e vi costringerà a fare un esame di coscienza. Siete annoiati? Siete annoiati dalle stesse persone noiose? Siete alla ricerca di una via di fuga? Cosa cambiereste di voi stessi nella vostra nuova vita utopica?

