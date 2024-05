Jujutsu Kaisen 261: il nuovo capitolo chiarisce il “ritorno” di Gojo

Jujutsu Kaisen ha ufficialmente riportato Satoru Gojo in battaglia con il nuovo capitolo del manga. Già in quello precedente i fan lo avevano riconosciuto ed era subito partita la teoria secondo la quale lo stregone più forte del mondo sarebbe tornato in vita. E in un certo senso questo è accaduto, ma non nel modo in cui i fan si sarebbero aspettati di vedere.

Il manga di Jujutsu Kaisen ha raggiunto il culmine dell’arco dello Shinjuku Showdown, dato che gli ultimi capitoli hanno visto Yuji Itadori dare tutto sé stesso contro Sukuna. Ma sebbene ogni tentativo degli altri stregoni sia fallito finora, sembra che la potenziale fine del combattimento sia in vista in quanto la maledizione più potente di sempre comincia a perdere lucidità. A rendere il tutto ancora più probabile è il ritorno di Gojo sul campo di battaglia.

Lo scontro tra Sukuna e Gojo ha dato il via allo Shinjuku Showdown che ha visto la vittoria di Sukuna. Nonostante i fan avrebbero preferito vedere un esito diverso, Gojo non solo ha perso la vita contro il suo avversario, ma il suo corpo è stato tagliato letteralmente a metà. Ora però c’è la possibilità di una sterzata, anticipata a tutti i fan lettori con la fine del capitolo 260. Questo infatti ha visto una figura che corrispondeva a Gojo apparentemente tornata in vita. A quanto pare, questo è vero solo in parte poiché il suo corpo è tornato sul campo di battaglia. Ma c’è qualcun altro al suo interno.

Il capitolo 261 di Jujutsu Kaisen riprende dopo che Gojo appare nel caos generato dallo scontro tra Yuji e Sukuna. Ma in realtà si scopre che il corpo di Gojo è diventata una sorta di contenitore o marionetta. Infatti presenta gli stessi punti sulla fronte che una volta aveva Kenjaku, e il cervello di Yuta Okkotsu si trova all’interno del corpo dello stregone. Un flashback spiega che uno dei piani di riserva concepito da Yuta era quello di copiare la tecnica di Kenjaku per poi usare il corpo di Gojo più o meno come Kenjaku aveva fatto per usare il corpo di Geto dopo la morte.

Si scopre anche un altro dettaglio importante. Il corpo di Yuta è stato fatalmente tagliato a metà durante il suo combattimento con Kenjaku. Quindi non aveva altra scelta se non quella di andare avanti con il piano e mettere il suo cervello all’interno del corpo di Gojo con l’aiuto di Shoko Ieiri. Non può però semplicemente replicare la tecnica Infinito senza i Sei Occhi, che può rimanere attiva solo per cinque minuti. Ciò significa che Yuta non rimarrà a lungo nel corpo di Gojo e a questo punto la teoria sul ritorno in vita dello stregone crolla.

