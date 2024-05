L’ascesa e la caduta di Lupin III

Il fascino di un’icona assoluta, alla sua sesta serie Tv ci insegna che il mondo dell’anime è in continua ascesa, e che schiere di appassionati continuano a nutrire interesse per il meraviglioso mondo dei manga.

Successo e caduta di Lupin III

Quella di Lupin III è senza dubbio una storia infinita. Il suo arrivo in Italia è abbastanza recente. Prime Video l’ha infatti resa pubblica in streaming dall’ottobre del 2021 al marzo dell’anno successivo. Per l’edizione doppiata si è invece atteso l’ottobre 2022. La trama è quella che tutti ormai conoscono, in cui spicca il personaggio di Lupin III, fuoriuscito dalla fantasia di Monkey Punch, che diventa il principale sospettato dell’omicidio del Dr. Watson. In seguito a questi sospetti Sherlock Holmes inizia delle minuziose indagini per scoprire la verità su tutta la vicenda.

Il personaggio di Lupin, del resto, ha sempre riscosso un certo fascino di pubblico per le sue peculiarità che riflettono quelle dell’animo di ogni uomo e di ogni donna. La sua agilità, la sua scaltrezza lo ha reso l’idolo di intere generazioni collezionando proseliti, seguaci ed arricchendosi in fama e iconicità. Un eroe sempre moderno, sempre pronto all’avventura e di una modernità disarmante.

Lupin III: un eroe eterno.

Monkey Punch ebbe davvero una brillante intuizione quando nel 1967 diede alla luce Lupin III. In quel momento stava lasciando vagare per il mondo un personaggio la cui fama sarebbe stata destinata a rimanere eterna muovendosi con la stessa agilità anche attraverso mezzi di comunicazione diversi. Dalle colorate pagine di un fumetto, all’animazione in Tv, fino al cinema ed ai videogames, Lupin è un personaggio ormai contemporaneo alla nostra cultura pop. Questo perché le sue gesta non si limitano solo a furti spettacolari o fughe a perdifiato ma spingono ad interrogarsi anche su tematiche complesse che riguardano la nostra modernità. Cosa è veramente giusto? Cosa davvero immorale?

Lupin diventa, in questo senso, non solo lo specchio di ciò che ognuno di noi è e fa ma anche il portatore di verità che spesso tendiamo a nasconderci. Sono iconiche le sue gesta, le sue storie, i luoghi che racconta, perché rappresentano la normalità di ogni uomo, la vita quotidiana, a prescindere dalle altre azioni che compie, su cui si potrebbero aprire ampi dibattiti. Lupin ama l'avventura, ama il divertimento, l'adrenalina e l'avventura.

Cosa rende immortale Lupin III?

Non il furto, non il bottino ma il senso della sfida. Non ciò che si trova ma come lo si va a cercare, l’avventura, la percezione della stessa, l’idea della attenta pianificazione. Non la bramosia di un guadagno ma l’ebrezza della conquista, lo studio delle dinamiche di azione, insomma una tipologia di idolo che non si accontenta, sfida se stesso ed il mondo circostante per incastrarsi in avventure sempre nuove e diverse. La cosa che più di tutte stupisce è che trova sempre il modo di riequilibrare istinto e razionalità ed è forse questo aspetto dannatamente umano a renderlo di un fascino senza fine. Agire lontano dalla legge ma in modo così affascinante: il segreto col quale Lupin mette a tacere l’infinita querelle tra bene e male e non ci fa comprendere con nettezza cosa sia davvero giusto e cosa sbagliato. Vista la complessità del personaggio, è quasi impossibile non identificarsi in uno come lui.

Conclusioni

I personaggi come Lupin vivono almeno due volte: una volta sui libri ed un’altra nel cuore di tutti coloro che ne subiscono il fascino. Proprio l’eroe che Punch ha consegnato al mondo è diventato una figura centrale non solo nel panorama manga ma in generale per tutti coloro che non hanno mai smesso di sognare avventure da perdere il fiato. Una presenza pervasiva ormai parte integrante della cultura popolare, al punto da aver coniato anche l’espressione: sei un Lupin!!! Con le sue avventure ha monopolizzato i nostri passatempo, sia che si tratti di vederlo sul grande schermo, sia che si tratti di leggere le sue storie a fumetti o di dedicarsi al divertimento più sfrenato ed autentico su una slot machine a tema, proprio come lui stesso fa in alcune delle sue avventure. Una icona di stile, un compagno affiatato, complice di mille peripezie.