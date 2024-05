La pirateria dei manga è costata al settore 2,4 miliardi di dollari nel 2023

La pirateria ha afflitto l’industria dell’intrattenimento per decenni, e nessun settore ne è stato colpito più duramente del manga. Da anni, i titoli manga vengono diffusi illegalmente in tutto il mondo. Grazie alla tecnologia, oggi è più facile che mai trovare pubblicazioni simultanee, anche se la pirateria continua a dilagare. Secondo un nuovo rapporto, sembra che la pirateria abbia sia costata all’industria del manga ben 2,4 miliardi di dollari nel 2023.

Una cifra impressionante. Secondo Nikkei, la corsa alla pirateria è aumentata ulteriormente dall’inizio della pandemia di COVID-19. L’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone ha presentato questo dato scioccante durante un recente incontro con ABJ, focalizzato sulle misure anti-pirateria. Durante l’incontro, è emerso che i manga piratati hanno causato perdite per oltre 380 miliardi di yen, equivalenti a circa 2,4 miliardi di dollari.

La presentazione ha anche rivelato che i siti di pirateria manga stanno emergendo a un ritmo senza precedenti. L’agenzia ha segnalato che negli ultimi sei mesi sono comparsi molti nuovi siti e i dieci principali siti di pirateria in Giappone attirano oltre 100 milioni di visite ogni mese.

“Nuovi siti nascono uno dopo l’altro. La tendenza sta diventando sempre più preoccupante. È essenziale continuare a prendere misure anti-pirateria in collaborazione con tutti i soggetti coinvolti,” ha dichiarato l’agenzia.

Chiaramente, la pirateria manga sta causando gravi perdite economiche all’industria, e questo impatto non colpisce solo i vertici. Sono gli editori, il personale editoriale e persino i lettori a subire le conseguenze della pirateria. Negli ultimi anni, editori come Shueisha e Kodansha hanno combattuto duramente contro la pirateria con cause legali e richieste di rimozione DMCA.

Inoltre, questi e altri editori giapponesi hanno lanciato app globali per pubblicare nuovi contenuti simultaneamente, dando ai lettori accesso immediato alle loro serie preferite. Tuttavia, questo nuovo rapporto dimostra che la pirateria è ancora un problema significativo nel mondo del manga, e solo il tempo dirà se la situazione migliorerà.

Fonte Comic Book