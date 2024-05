Boruto: il manga svela dettagli inediti sulla morte di un Bijuu

Boruto continua a stupire tutti i suoi fan da quando è tornato con la seconda parte del manga. Il sequel di Naruto ha recentemente rivelato ai fan un grosso colpo di scena che ha visto protagonista Himawari.

Tutti gli appassionati della serie sui ninja nata dalla mente di Masashi Kishomoto, hanno scoperto il mondo di Naruto a partire dalla prima missione del protagonista con i suoi compagni, fino alla realizzazione del proprio sogno. Dall’inizio della sua storia, Naruto ha contribuito a costruire un mondo che i fan potessero esplorare con l’aiuto dei Cercoteri. E il nuovo capitolo di Boruto: Two Blue Vortex ha dato ai fan un importante aggiornamento sul bijuu.

L’ultimo capitolo di Two Blue Vortex si è rivelato piuttosto intenso. Questo perché si è focalizzato molto su Himawari e la Squadra Dieci, intenti a fuggire da uno dei soldati del Decacoda. Quando il manga si concentra completamente alla figlia di Naruto e Hinata, Himawari, i lettori hanno potuto accedere nel profondo della sua mente. Ed è qui che si scopre che la giovane ninja è diventata tutt’uno con Kurama.

Per capire come questo sia successo bisogna ricordare che in passato, Naruto ha chiarito che i Cercoteri possono morire. Tuttavia non spariscono completamente. Dopo diversi anni, il ninja biondo aveva spiegato che qualsiasi bijuu ucciso sarebbe tornato in vita, sancendo in questo modo la rinascita e la ripartenza del ciclo dei Jinchuriki. Ma in Boruto: Two Blue Vortex, si apprende un dettaglio inedito legato all’aldilà dei bijuu. La morte di un Cercoterio non sempre li riporta in natura.

“La morte dei bijuu non è eterna. Anche se i nostri corpi e la nostra anima periscono, ritorneremo sicuramente di nuovo. L’essenza riapparirà e risorgeremo” dice Kurama a Himawari durante il loro primo incontro.

A quanto pare, l’essenza menzionata da Kurama non è ricomparsa in natura, nonostante le ipotesi. La versione di Kurama si ritrova all’interno di Himawari e il chakra della natura di Kurama si è attaccato al suo. Coltiva il potere di Kurama ormai da anni, da quando Naruto ha perso l’accesso alla Volpe a Nove Code. E ora è giunto il momento per Himawari di forgiare il proprio legame con i Bijuu.

In questo ultimo aggiornamento, il manga disegnato da Ikemoto chiarisce che la resurrezione di Kurama dentro Himawari è insolita, ma infrange comunque la regola. Per anni, il fandom di Naruto ha creduto che i Cercoteri potessero tornare in natura solo dopo la loro morte come parte del ciclo del chakra del mondo. Ma a quanto pare non è proprio così.

Fonte – Comicbook