Spice and Wolf Reboot pubblica un nuovo trailer

Per celebrare il quindicesimo anniversario della serie anime Spice and Wolf, è in arrivo un nuovo reboot che farà il suo debutto sul piccolo schermo tra pochi giorni. Spice and Wolf: Merchant Meets The Wise Wolf approderà il 1º aprile, ripercorrendo la storia amata dagli appassionati che ha preso il via come light novel nel 2006. Per dare ai fan uno sguardo più ravvicinato all’adattamento anime e per mantenere alta l’attenzione, il reboot ha rilasciato un nuovo trailer per la serie, che sarà guidata dallo Studio Passione.

Spice and Wolf è stato creato da Isuna Hasekura e Ju Ayakura, seguendo le vicende di un mercante viaggiatore e di una “dea lupa” che potrebbe non essere quello che molti si aspettano. Sebbene la serie anime abbia avuto inizialmente solo una stagione, ha ricevuto diversi videogiochi e seguiti manga per esplorare ulteriormente l’universo. Mentre il remake ripercorrerà territori familiari, è evidente che Passione sta inserendo una nuova animazione per raccontare questa storia a una nuova generazione di appassionati di anime.

Se non hai ancora visto Spice and Wolf, puoi trovare le prime due stagioni in streaming su Crunchyroll. La storia parla di un mercante viaggiatore è solitario, un fatto con cui Kraft Lawrence è ben familiarizzato. Errando da città in città con solo il suo cavallo, il carro e le merci che ha a disposizione, il venditore ambulante ha ormai ben consolidato la sua routine – finché una notte Lawrence non trova una dea lupa addormentata nel suo carro.

Assumendo le sembianze di una ragazza con orecchie e coda di lupo, Holo si è stancata di badare ai raccolti in campagna e stringe un patto con il mercante per prestargli l’astuzia di “Holo la Saggia Lupa” per aumentare i suoi profitti in cambio di portarla con sé nei suoi viaggi. Quale uomo d’affari potrebbe rifiutare un’offerta del genere? Lawrence impara presto, però, che avere una dea antica come compagna di viaggio può essere un po’ un’arma a doppio taglio.

