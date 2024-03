Dragon Ball: Toyotaro svela le aggiunte di Toriyama per l’arco di Super Hero

Il manga di Dragon Ball Super, disegnato ad Toyotaro, è tornato questo mese con un nuovo capitolo, ma questa uscita è stata segnata da un pesante lutto. All’inizio di questo mese, diverse fonti hanno confermato la morte del mangaka Akira Toriyama. E il mangaka che lavora a Dragon Ball Super ha parlato del suo nuovo capitolo ammettendo che le modifiche all’arco Super Hero provengono da Toriyama.

La confessione arriva da Shueisha, con la redazione di V-Jump che ha intervistato Toyotaro. In quell’occasione il mangaka ha detto la sua sul momento culminante della trama del supereroe. Toyotaro ha ammesso di aver avuto un ruolo importante nel prologo dell’arco, ma Toriyama ne ha preso il controllo da lì in poi. Di seguito riportiamo le parole di Toyotaro sulla questione.

“Il prologo nei capitoli 88-90 era una storia delle cose che volevo fare con le correzioni di Toriyama. Ma ovviamente, lo scenario dei capitoli 91-100 con la trama principale del film, e anche l’epilogo nei capitoli 101- 103 sono stati scritti da Toriyama. Ho aggiunto alcuni dialoghi e punti della trama, ma in generale il contenuto sono i dialoghi e i punti della trama“.

Come si può immaginare, questa rivelazione di Toyotaro ha offerto nuove informazioni su Dragon Ball Super. Il manga rappresenta un’ancora di salvezza per i fan poiché continuava la serie dopo la fine dell’anime della serie Super. Dopo alcuni archi originali, il manga si è ampiamente dedicato con l’arco dei supereroi, e sembra che diversi cambiamenti e aggiunte provengano dallo stesso Toriyama. Il capitolo finale dell’arco in questione è ora ancora più emozionante, in seguito alla scomparsa di Toriyama. Ma ovviamente la sua eredità non morirà mai.

Al momento il capitolo 103 ha visto finalmente Goku e Gohan scontrarsi, dopo che suo padre aveva percepito un livello impressionante raggiunto da suo figlio. Spinto dalla curiosità decide di misurarsi con lui per vedere fino a che punto si è spinto Gohan. E si scopre che quest’ultimo sia più forte di Goku, ma è presto per dirlo con certezza.

Fonte – Comicbook