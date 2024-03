Dragon Ball: l’autore di Spy x Family condivide un tributo ad Akira Toriyama

Lo scrittore di Spy x Family ha condiviso un messaggio commovente per Akira Toriyama dopo la scomparsa del celebre autore di Dragon Ball. È stato sfortunatamente rivelato di recente che Akira Toriyama è deceduto all’età di 68 anni, e fan e altri autori da tutto il mondo hanno condiviso i loro sentimenti sulla scomparsa del famoso maestro.

Toriyama non ha solo plasmato opere come Dragon Ball e Dr. Slump, ma la sua influenza si è diffusa in molte altre opere nel corso dei decenni. Questo include persino gli altri grandi autori all’interno delle numerose riviste della Shueisha che hanno ispirato a loro volta i fan.

Tatsuya Endo, autore di Spy x Family, è stato uno dei molti autori e artisti della Shueisha che hanno condiviso i loro sentimenti su Akira Toriyama dopo la sua scomparsa, e ha rivelato la seguente dichiarazione in un messaggio ai fan sui social media: “Se non fosse stato per Akira Toriyama, probabilmente non avrei mai sognato di diventare uno scrittore di manga. Anche ora, quando rifletto sulla ‘prospettiva del lettore’, torno sempre ai giorni della mia infanzia, quando attendevo ansiosamente Dragon Ball ogni settimana. Grazie per tutto il meraviglioso lavoro. Prego sinceramente per il riposo dell’anima di Toriyama-sensei.”

La dichiarazione della casa editrice Shueisha su Akira Toriyama recita così:

“Akira Toriyama, che ha pubblicato molte opere sulle riviste Jump, è venuto a mancare. Noi di Shueisha e del dipartimento editoriale siamo profondamente addolorati per la improvvisa notizia della sua scomparsa. Il manga che ha disegnato, come Dr. Slump, Dragon Ball, Sand Land e molti altri, è stato letto e amato in tutto il mondo, oltrepassando i confini nazionali. I suoi personaggi affascinanti e il suo straordinario senso del design hanno influenzato notevolmente molti autori e creatori. Vorremmo esprimere la nostra gratitudine per i suoi grandi successi e pregare per il riposo della sua anima in pace.”

Fonte Comic Book