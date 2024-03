Pokémon: quale sarà il futuro di Ash nella serie anime?

Il franchise Pokémon è in assoluto una delle più iconiche e di successo di sempre e non accenna a sfornare contenuti per tutti i fan. E uno dei più recenti è proprio la nuova stagione anime intitolata Pokémon Horizons, che ora ha debuttato anche al di fuori del Giappone. In questa occasione infatti i due dirigenti della The Pokemon Company International hanno parlato dell’anime per poi spostare la loro attenzione sul futuro di Ash.

La conversazione è stata condivisa da Variety, che vedeva come protagonisti Taito Okiura e Andy Gose. I due fanno parte della The Pokemon Company e hanno lavorato per anni come produttori dell’anime. Okiura e Gose hanno parlato molto del futuro della serie Horizons, ma non hanno espresso molta chiarezza quando si è trattato di parlare di un possibile ritorno di Ash.

Gose infatti ha detto “Ci siamo detti addio. Ash è ancora nel mondo. Tutto è possibile, suppongo“. Ha poi aggiunto che nel mondo dei Pokémon ci sono tante possibilità. Proseguendo, Okiura ha condiviso le dichiarazioni di Gose, ammettendo che il viaggio di Ash e Pikachu continua ad avvenire nell’anime solo che non si vede.

“Speriamo che Ash e Pikachu continuino il loro viaggio. Il loro viaggio è in corso da qualche parte nel mondo dei Pokemon“. Okiura dice quindi che tutto dipende totalmente dall’immaginazione dei fan e per il momento vogliono concentrarsi sulla nuova storia di Liko e Roy.

Ovviamente, la perdita di Ash Ketchum e Pikachu è stato uno dei colpi di scena più clamorosi dello scorso anno. Dopo più di 1.000 episodi e decenni di lavoro, ora Ash e il suo Pikachu hanno la possibilità di viaggiare senza che il mondo li possa guardare. In questi giorni la serie Pokémon Horizons vede come protagonisti due nuovi allenatori, ossia Liko e Roy, mentre viaggiano nella regione di Paldea. Si tratta dell’ottava serie della serie televisiva in Giappone e coincide con le serie dalla ventiseiesima in poi secondo la numerazione occidentale.

Fonte – Comicbook