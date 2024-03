Adesso e per sempre | Recensione

Alfredo Paniconi 2024-03-19T07:10:47+01:00 Un albo illustrato profondo, poetico, che entra in punta di piedi nella sfera del sensibile più delicata, quella che riguarda il lutto e la separazione. Testo e illustrazioni compiono un piccolo miracolo regalandoci un libro tanto bello quanto commovente e pieno di speranza. Testi: Chiara Lorenzoni Illustrazioni: Marco Somà Casa Editrice: Kite Edizioni Genere: Poetico Fascia di età: dai 6 anni Pagine: 32 pp. Formato: 21×29 cm, Cartonato Uscita: Gennaio 2024 Prezzo: 18 €

Ognuno prima o poi nella propria esistenza affronta un lutto. Un evento sempre doloroso, che si tratti di un familiare o di una persona cara. Questo è ancor più doloroso per un bambino, che non riesce razionalmente a spiegare un evento tanto imprevisto quanto sconosciuto. In Adesso e per sempre si tratta proprio questo argomento, all’interno di una famiglia composta da padre e figlio. Un albo scritto da Chiara Lorenzoni, illustrato da Marco Somà e pubblicato da Kite Edizioni nel gennaio 2024.

La storia raccontata in questo delicatissimo albo vede come protagonisti Olivo e il suo papà. Una volta la loro famiglia era formata da tre individui, ma ora si trovano d’improvviso senza la mamma. La loro vita, con tutti gli equilibri, le abitudini e i sentimenti che ruotano intorno al nucleo familiare vengono stravolte. All’inizio un po’ le cose vanno avanti senza grandi scossoni, ma pian piano Olivo, sente dentro di sé che qualcosa non va, e inizia a manifestarlo anche nei confronti del padre. C’è bisogno di ricostruire il rapporto tra padre e figlio, senza la presenza della mamma. L’unico modo per il nuovo nucleo familiare di ritrovare la propria serenità. Il papà riuscirà a convertire quindi la rabbia distruttiva di Olivo in qualcosa di costruttivo, che gli permetta di rielaborare il dolore che sente e interiorizzarlo in maniera più pacifica. Lo farà costruendo insieme a lui una casetta su una quercia, che rappresenta anche un nuovo inizio per i due.

Testi, illustrazioni e cura editoriale

Chiara Lorenzoni in questo albo riesce a creare un piccolo capolavoro di narrazione. Non solo per l’uso sapiente della parola. Ma anche per essere riuscita affrontare brillantemente un tema così delicato come la perdita di un familiare stretto. Riesce a far questo senza ricorrere a frasi retoriche e pesanti o situazioni eccessivamente drammatiche. Ad Olivo manca la mamma, e questo viene raffigurato con la difficoltà del bambino di capire il malessere che sta provando. La rabbia e frustrazione principalmente. Anche il dolore del padre è ben metaforizzato con la frittata che non gli viene più bene e si brucia.

Marco Somà con Kite Edizioni ha già pubblicato diversi libri anche di grande successo. Come ad esempio il best seller, Il venditore di felicità, pubblicato in moltissimi paesi, scritto con Davide Calì. Dello scrittore ha anche illustrato, sempre per Kite, La regina delle rane e Il richiamo della palude. E anche Essere me, scritto da Luca Tortolini. Le sue illustrazioni in questo albo riescono ad impreziosire la storia grazie al suo stile delicato ed estremamente descrittivo. Un bell’espediente che l’illustratore usa per rendere al meglio lo stato emotivo di Olivo è quello di inserire una nuvola. Questa nuvola rappresenta il groviglio di sensazioni difficili da districare per il bambino. Costruendo la casetta sull’albero con il padre, la nuvola diventerà poi la base per qualcosa di nuovo e positivo.

Questo albo illustrato è uno dei più commoventi prodotti da Kite Edizioni, che riesce a confezionare un prezioso libro con un messaggio trasversale. Come sempre è evidente l’estrema cura nella scelta dei testi e delle illustrazioni all’interno dell’impaginato. La confezione del libro è infatti eccellente, con una qualità di stampa che rende i colori vividi e palpitanti.

Conclusione – Adesso e per sempre

Adesso e per sempre è un albo poetico e di una profondità chirurgica che riesce a toccare un tema molto delicato senza mai svilirlo o impietosire. L’estrema cura nella scelta delle parole musicali e poetiche, che cullano il lettore dalla prima all’ultima frase, rendono questa tematica di una nostalgia dolce ma mai forzatamente dolorosa. Il dolore si percepisce ma non è mai reso evidente in maniera esplicita. Ci sono però tutte le sensazioni collaterali alla difficile situazione della perdita e la rielaborazione del lutto, come la rabbia, la frustrazione e la tristezza.

Sin dalla prima pagina e nelle prime righe ci si immedesima immediatamente con i protagonisti e la loro triste situazione. Andando avanti incominciamo ad essere via via più partecipi, più coinvolti e a capire, attraverso il messaggio testuale e illustrativo, la difficile condizione emotiva che vivono padre e figlio. Proprio qui troviamo la grandezza e la preziosità di questo albo. L’essere coinvolti in maniera delicata e dolce senza mai essere eccessivamente intristiti dalla lettura della storia. In conclusione, Adesso e per sempre è un albo illustrato assolutamente consigliato a coloro che stanno attraversando quel difficile e complesso momento della perdita di una persona cara. Che sia per un lutto o una separazione lunga o momentanea.