Il mondo è sconvolto dalla scomparsa di Akira Toriyama, con vari fan e creatori di anime che condividono ricordi di Dragon Ball, parlando di come tali opere abbiano influenzato le loro vite. Per onorare il mangaka defunto, anche il Presidente della Francia, Emmanuel Macron ha parlato della morte di Toriyama, condividendo allo stesso tempo un’illustrazione unica che possiede nella sua collezione.

Francia Ama Dragon Ball Emmanuel Macron ha condiviso un’arte da Dragon Ball Z, in particolare di Goku in Super Saiyan 3 e Kid Buu. Accanto all’arte c’è uno schizzo originale di Akira Toriyama, focalizzato sul eroe shonen circondato dalle Sfere del Drago. Il messaggio tradotto di Macron recita così: “A Akira Toriyama e ai suoi milioni di fan che sono cresciuti con lui”.

À Akira Toriyama et ses millions de passionnés qui ont grandi avec lui. 鳥山明と何百万もの彼の愛好家へ。 pic.twitter.com/0AAvVxUuj6 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 8, 2024

Il sito web ufficiale di Dragon Ball ha annunciato che Akira Toriyama è scomparso, sconvolgendo il mondo e lasciando i fan nel lutto: “Cari amici e partner, siamo profondamente addolorati nel informarvi che il creatore di manga Akira Toriyama è scomparso il 1° marzo a causa di una ematoma subdurale acuta. Aveva 68 anni. È con grande rammarico che aveva ancora diversi lavori in fase di creazione con grande entusiasmo. Inoltre, avrebbe avuto molte altre cose da realizzare.

Tuttavia, ha lasciato molti titoli di manga e opere d’arte a questo mondo. Grazie al sostegno di così tante persone in tutto il mondo, è stato in grado di continuare le sue attività creative per oltre 45 anni. Speriamo che il mondo unico di creazione di Akira Toriyama continui a essere amato da tutti per lungo tempo.”

Senza dubbio una grande perdita per il mondo intero, anche perché il sensei Toriyama ha influito sull’esistenza di molte persone nel mondo, colpendo anche grandi volti come questo citato all’interno dell’articolo.

Fonte Comic Book