Tra le uscite manga Star Comics del 5 marzo 2024 troviamo il primo volume di Kaiju Girl Caramelise, anche in edizione variant, oltre al divertente spin-off di Demon Slayer Campus Kimetsu.

Ecco di seguito, le varie uscite manga Star Comics del 5 marzo 2024, come riportate dal sito ufficiale della casa editrice.

Le uscite manga Star Comics del 5 marzo 2024

AYAKASHI TRIANGLE n. 7

DRAGON n.307

di Kentaro Yabuki

€ 5,90

Un bilanciato mix fra sentimento, sovrannaturale, comicità, azione, suspense e… inquadrature maliziose!

Matsuri e Suzu sono riusciti a salvare Yayo, che ora è in grado di vedere gli ayakashi, dall’attacco di Kubire-oni. I due raccontano alla loro amica dei ninja esorcisti e dell’ayakashi medium ma, temendo di poter essere disprezzato da lei, Matsuri non riesce a dirle di essere un maschio. Nel frattempo, il ragazzo viene invitato da Suzu a dormire a casa sua, ma…

BLUE BOX n. 8

UP n.231

di Kouji Miura

€ 5,90

I membri superstiti della banda dei Sette si rivelano un osso duro non solo per Inuyasha e Koga, ma anche per Sesshomaru e Kikyo, che devono vedersela con Suikotsu e Jakotsu. La piccola Rin è in pericolo di vita, e nel frattempo Sango e Miroku continuano la scalata del monte Hakurei. Mentre i destini dei vivi e dei morti si intrecciano indissolubilmente sfociando in lotte all’ultimo sangue, cosa starà architettando Naraku dietro le quinte?

DEMON SLAYER – CAMPUS KIMETSU! n. 1

BIG n.95

di Koyoharu Gotouge,Natsuki Hokami

€ 5,90

DEMON SLAYER TORNA…TRA I BANCHI DI SCUOLA! UNO SPIN-OFF DIVERTENTE E IMPREVEDIBILE, PERFETTO PER TUTTI I FAN DELLA SERIE!

Il Campus Kimetsu è un istituto comprensivo privato che include elementari, medie e superiori, ma la cosa davvero speciale è che tra gli studenti e il corpo insegnanti… ci sono i personaggi del popolare manga Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba! La vita di Tanjiro e dei suoi amici al Campus sarà sicuramente una continua baraonda… Inizia lo spin-off ufficiale basato sulle amate pagine bonus dell’opera originale intitolate Racconti del “Campus Comprensivo Kimetsu”!

FAIRY TAIL 100 YEARS QUEST n. 15

YOUNG n.353

di Atsuo Ueda,Hiro Mashima

€ 5,20

LA LEGGENDARIA MISSIONE DEI CENT’ANNI HA INIZIO!

Alla ricerca di informazioni sull’arma chiamata “Athena”, Natsu e gli altri di Fairy Tail tornano sul continente di Giltena, dove si troveranno ad affrontare degli alchimisti. Colpite alla sprovvista, Lucy e persino Elsa finiscono per farsi catturare! Ma Sabertooth, per quanto nel seguire i membri di Fairy Tail non avesse in mente di darsi alle battaglie, propone a Natsu di combattere insieme… Le due gilde vanno così all’attacco della gilda di alchimisti Gold Owl!

FOUR KNIGHTS OF THE APOCALYPSE n. 13

STARDUST n.127

di Nakaba Suzuki

€ 5,20

Malgrado la tristezza per la perdita di un compagno, caduto per mano dei sicari di Re Arthur, i nostri eroi si rimettono in viaggio e, guidati da Iol del Clan dei Demoni, raggiungono il mondo demoniaco. Qui troveranno ad attenderli pericoli di ogni sorta, ma anche grandi amici, e verrà a galla qualcosa di più sull’oscuro passato di Percival… Sotto la protezione del saggio Re dei Demoni, il cammino dei quattro Cavalieri dell’Apocalisse prosegue verso nuove, incredibili avventure!

I CAVALIERI DELLO ZODIACO – SAINT SEIYA FINAL EDITION n. 8

di Masami Kurumada

€ 7,90

La vita di Saori è appesa a un filo sempre più sottile. Seiya e compagni, impegnati ad affrontare i potentissimi Gold Saint, risvegliano uno dopo l’altro il Seventh Sense, l’ultimo stadio del Cosmo… Ma quando finalmente riuscirà a raggiungere la Sala Sacerdotale, cosa troverà il giovane Saint di Pegasus ad attenderlo?

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 1

UP n.232

di Spica Aoki

€ 6,50

I KAIJU SONO TORNATI E… SONO PIU’ DOLCI E CARINI DI QUANTO POSSIATE IMMAGINARE!

Kuroe soffre di una condizione particolare: alcune parti del suo corpo, in risposta a forti sbalzi emotivi, si trasformano rendendola una specie di kaiju, una creatura mostruosa della fantascienza giapponese! Disprezzata dalle altre ragazze, ha sempre cercato di vivere nella massima riservatezza, avendo a che fare con gli altri il meno possibile. Un giorno, però, si accorge di aver attirato l’attenzione di Arata Minami, uno degli studenti più popolari della scuola. Da quel momento inizia la sua trasformazione in un enorme kaiju…

Si alza il sipario su una commedia romantica che è un mix di amori adolescenziali e distruzione totale!

KAIJU GIRL CARAMELISE n. 1

VARIANT COVER EDITION

UP VARIANT n.232

di Spica Aoki

€ 7,90

Il primo volume della serie sarà disponibile anche in edizione Variant Cover con in copertina un’illustrazione alternativa dell’autrice.

