Steven Spielberg potrebbe essere il più grande fan di Godzilla Minus One

L’epopea di “Godzilla Minus One” ha conquistato un posto d’onore nel mondo del cinema. Dopo il suo rilascio lo scorso autunno, il film della Toho ha dominato i titoli di giornale con le sue immagini epiche e la sua storia intensa. Per molti, “Godzilla Minus One” si erge come uno dei migliori film del mostro a oggi, e la sua reputazione lo precede. Dopotutto, il film ha un sacco di fan, e il regista Steven Spielberg potrebbe essere il più grande sostenitore di Godzilla in circolazione.

Recentemente, il regista di “Godzilla Minus One” ha raccontato i complimenti che ha ricevuto direttamente da Spielberg. Non molto tempo fa, Takashi Yamazaki e il suo team hanno partecipato a un pranzo in vista della 96ª edizione degli Oscar. “Godzilla Minus One” è nominato per il Miglior Effetto Visivo, e durante l’evento, Yamazaki ha rivelato di essere rimasto sbalordito quando Spielberg si è diretto dritto verso di lui.

“Steven Spielberg ha detto, ‘Oh, sei il regista di Godzilla. L’ho visto tre volte,'” ha rivelato Yamazaki ad AV Club. Continuando, il regista di “Godzilla Minus One” ha detto di non poter credere ai complimenti che stava ricevendo.

“Non potevo crederci, perché Spielberg è come un dio per me, solo per ciò che ha fatto per l’industria cinematografica. Ma sembrava molto reale. [Spielberg ha proseguito dicendo,] ‘L’ho visto una volta a casa mia, e poi sono dovuto andare a vederlo di nuovo in IMAX, poi in Dolby Atmos.’ Non puoi inventarti queste cose.”

Continuando, Yamazaki ha detto che la sua interazione con Spielberg è stata difficile da elaborare data la sua ammirazione per la leggenda di Hollywood. Da “Lo Squalo” a “Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo”, Yamazaki ha sempre parlato del suo amore per i film di Spielberg.

Il suo lavoro ha contribuito a ispirare l’interesse di Yamazaki per gli effetti visivi, per cui ora è nominato all’Oscar. In effetti, Yamazaki ha detto di essersi ispirato a “Jurassic Park” mentre realizzava “Godzilla Minus One”, quindi il suo incontro con Spielberg ha quasi fatto esplodere la sua mente.

“Volevo che Godzilla apparisse anche durante il giorno. E quando il giovane Godzilla appare nel film, continuavo a dirmi, ‘Non renderlo come Jurassic Park. Non renderlo come Jurassic Park.’ Ma ha finito per assomigliare a Jurassic Park. Così quando ho incontrato Steven Spielberg, c’era un’altra parte di me che pensava, beh, e se dice, ‘Hai solo copiato tutti i miei film e sono arrabbiato con te?’ Non ho potuto rispondere,” ha condiviso Yamazaki.

È evidente che “Godzilla Minus One” ha dei fan famosi, e Yamazaki ha lasciato il segno nel circuito cinematografico globale. Ora tutti gli occhi sono puntati sul regista, poiché Yamazaki è in lizza per un Oscar con il suo team. E speriamo che “Godzilla Minus One” possa portare a casa il premio.

Fonte Comic Book