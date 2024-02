La stagione 4 di Demon Slayer scatenerà un grande dibattito tra i fan

Attenzione! Spoiler per l’arco di addestramento Hashira di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba farà ritorno con l’attesissimo arco di addestramento Hashira più avanti quest’anno, ma la quarta stagione dell’anime promette di suscitare un acceso dibattito tra i fan per quanto riguarda il suo contenuto. Da quando l’anime ha preso veramente il volo con l’episodio 19 della serie, Demon Slayer ha mantenuto un ritmo incalzante, e solo con l’arco del Villaggio dei Forgiatori di Katane nella terza stagione sembrava che l’anime avesse tentato di condensare il materiale per mantenere il passo serrato degli archi precedenti.

La rapidità dei combattimenti e dei momenti di respiro è una delle principali ragioni per cui i fan hanno amato l’anime di Demon Slayer, ed è anche uno dei motivi principali per cui il manga originale di Koyoharu Gotoge è stato un successo straordinario verso la sua conclusione.

Tuttavia, la quarta stagione di Demon Slayer si trova di fronte alla titanica sfida di trasformare nove capitoli del manga in un’intera stagione. C’era la speranza, prima della première di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’addestramento Hashira -, che l’anime avrebbe sorpreso e introdotto qualcosa di grande, ma sembra che ci avviciniamo a una stagione ricca di contenuti originali esclusivi dell’anime.

La quarta stagione di Demon Slayer – Un arco “filler”?

L’arco di addestramento Hashira di Demon Slayer sta adattando nove capitoli dal manga originale di Koyoharu Gotoge (capitoli 128-136), e la lunga première proiettata durante l’evento cinematografico adatta due di questi capitoli, con alcuni eventi futuri inseriti per mantenere il ritmo. Con la presentazione completa del nuovo tema di apertura della stagione, sembra probabile che non vedremo molto altro al di fuori dell’effettivo addestramento previsto dal titolo dell’arco. Tuttavia, ciò che vedremo sono nuovi materiali esclusivi dell’anime.

Il termine “riempitivo” è diventato dispregiativo nella comunità dei fan, con molti che scartano ampi tratti di episodi perché non fanno progredire la trama. Tuttavia, il contenuto originale può offrire un’opportunità per esplorare più a fondo i personaggi, come dimostra la premiere della quarta stagione di Demon Slayer, che mostra due degli Hashira impegnati in un combattimento contro alcuni demoni prima di imbattersi per la prima volta nel Castello dell’Infinito.

Si tratta di una scelta che potrebbe rivelarsi azzeccata, poiché uno dei difetti del manga di Demon Slayer è il poco spazio dedicato a molti personaggi prima che incontrino il loro destino. Con le battaglie finali incombenti, dedicare una stagione intera a conoscere meglio ciascuno degli Hashira potrebbe essere un’idea vincente.

In ogni caso, questa sarà una stagione decisiva per il franchise di Demon Slayer. I fan discuteranno animatamente della presenza di contenuti originali per un’intera stagione, e a seconda della sua durata, questa potrebbe essere la stagione che segnerà il destino dell’anime.

Fonte Comic Book