Jujutsu Kaisen: il manga svela nuovi aggiornamenti su Megumi

Jujutsu Kaisen ha raggiunto un punto di non ritorno nella lotta contro Sukuna, e le cose sono peggiorate con la rivelazione della pesante verità dello stato attuale di Megumi Fushiguro. Gege Akutami ha lavorato in modo intenso nell’arco narrativo di Shinjuku Showdown mentre Yuji Itadori e gli altri hanno provato ogni una sorta di Tecnica Maledetta che potesse funzionare su Sukuna. E Yuta Okkotsu e Yuji hanno lanciato un piano finale con la speranza di sconfiggere Sukuna e salvare l’anima di Megumi che è ancora intrappolata nel suo corpo.

Quando Yuta e Yuji riescono a dare il via con successo al loro piano, mostrato nel nuovo capitolo di Jujutsu Kaisen, si trovano di fronte ad uno spettacolo spiacevole. Yuji è in grado di usare il suo sangue per entrare nell’anima di Sukuna, ed qui nota un Megumi in uno stato pietoso che ha perso ogni speranza di andare avanti. Ciò significa che, poiché Megumi non ha alcun desiderio di fuggire dalla sua attuale prigione all’interno del proprio corpo, Sukuna ha ancora il totale controllo sul corpo di Megumi.

Il capitolo 251 di Jujutsu Kaisen rivela un flashback dove Yuji e gli altri crollano al pensiero dell’anima di Megumi bloccata nel suo corpo dopo che Sukuna ne ha preso il controllo. Yuki Tsukumo teorizza che, poiché non esisteva una sorta di Tecnica Maledetta per unire le anime di Megumi e Sukuna in un essere diverso, le loro due anime esistono ancora da sole. Quindi l’obiettivo per Yuta è quello di utilizzare una versione copiata della tecnica “Scala di Giacobbe” di Angel per rompere l’armonia tra le due anime e il corpo.

Ciò ha aperto uno spazio a Yuji per entrare in contatto e immergersi nell’anima di Megumi. Il loro piano era fruttuoso, e avevano ragione riguardo al fatto che l’anima di Megumi fosse una seconda entità. Ma Yuji rimane sorpreso da ciò che vede. E si tratta di un Megumi che non ha più voglia di vivere, respingendo persino Yuji. Ciò significa che Sukuna ha ancora il pieno controllo e potrebbe non esserci più un modo per sconfiggere Sukuna senza uccidere Megumi nel processo.

Fonte – Comicbook