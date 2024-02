Rick and Morty – The Anime: nuova clip del progetto anime

Rick and Morty – The Anime è finalmente all’orizzonte. Il progetto è stato annunciato per la prima volta più di un anno fa e il team di Adult Swim ha lavorato duramente a questo nuovo progetto molto atteso da tantissimi fan. E infatti il 2024 sarà un anno molto importante dato che segnerà il lancio di Rick and Morty – The Anime diretto da Takashi Sano. E grazie a Toonami, i fan avranno la possibilità di poter dare un’occhiata alla nuovissima clip del progetto anime.

Come si può vedere di seguito, la clip di Toonami è stata rilasciata di recente, con l’obiettivo di pubblicizzare un altro anime altrettanto atteso dai fan. Il palinsesto notturno ha infatti rilasciato da poco Ninja Kamui. Quindi Toonami ha celebrato il lancio con una nuova clip di Rick and Morty – The Anime. Questa clip vede Rick faccia a faccia con una versione speciale di se stesso, e subito dopo il filmato sposta l’attenzione su Beth Smith. O per essere più precisi, Beth Space e la si può vedere il clone andare in guerra.

Check out this special #Toonami preview of Rick and Morty: The Anime, coming later this year! pic.twitter.com/Qe6ULQa7gB — Swimpedia (@swimpedia) February 11, 2024

Finora, questa nuova clip segna la migliore anticipazione mai pubblicata e condivisa in una clip di Rick and Morty: The Anime. Questa si conclude confermando che l’anime uscirà nel 2024, ma finora ci sono date o finestre di uscite ufficiali per il lancio definitivo del progetto di Adult Swim. Non c’è dubbio che il team dietro Rick and Morty: The Anime stia lavorando ai dettagli e ai miglioramenti complessivi. Quindi si spera che possa essere pronto per debuttare prima della fine dell’estate.

Il progetto anime di Rick and Morty nasce da una collaborazione iniziale tra Adult Swim e Sano, per produrre una serie di cortometraggi anime. E questi hanno fatto il loro debutto tra marzo 2020 e ottobre 2021, riscuotendo grande consenso e quindi successo. A maggio 2022, quindi, Adult Swim ha annunciato ufficialmente una serie anime di 10 episodi grazie alla popolarità dei suoi cortometraggi.

Il progetto diretto da Takashi Sano ruota attorno alle avventure dei membri della famiglia Smith, in particolare dello scienziato pazzo Rick Sanchez, e dei suoi nipoti, il quattordicenne Morty Smith, e la diciassettenne Summer Smith. I genitori dei giovani adolescenti, Berry e Beth Smith, disapprovano le loro avventure che si svolgono ugualmente.

Fonte – Comicbook