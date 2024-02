Ninja Kamui: svelata la prima clip del nuovo anime di Sunghoo Park

Ninja Kamui è il nuovo progetto anime diretto dal famoso regista Sunghoo Park e sarà rilasciato in anteprima con Adult Swim la prossima settimana. I fan potranno entusiasmarsi prima del debutto ufficiale con una clip del nuovo brutale anime. Adult Swim ha una nuova serie anime originale in arrivo su Toonami che presenterà alcune dinamiche ninja nostalgiche e sanguinose dirette da Sunghoo Park, che si è fatto conoscere con la prima stagione di Jujutsu Kaisen. Dato che Ninja Kamui è avvolto nel mistero, Adult Swim ha costantemente pubblicato nuovi dettagli sulla serie anime quanto più ci si avvicinava alla data di uscita.

Ninja Kamui debutterà in anteprima su Adult Swim il 10 febbraio e Adult Swim ha condiviso una clip che mostra uno scontro particolarmente brutale tra ninja e altri assassini, che si conclude in modo cruento. Il contenuto è visibile in cima al presente articolo.

Il progetto anime in questione sarà diretto da Sunghoo Park, famoso per aver lavorato su Jujutsu Kaisen e The God of High School per la produzione E&H e Sola Entertainment, con Takeshi Okazaki che si occupa del design dei personaggi. Farà parte del blocco Toonami. Adult Swim anticipa cosa aspettarsi dal prossimo anime di Ninja Kamui con una breve sinossi.

Il nuovo progetto anime intitolato Ninja Kamui segue le vicende di Joe Higan. Si tratta del protagonista principale ed è un Nukenin che è fuggito dal suo clan e si sta nascondendo dal suo passato violento nell’America rurale con la sua famiglia. Una notte, cade in un’imboscata da parte di una squadra di assassini della sua ex organizzazione che esigono un sanguinosa punizione su Joe e la sua famiglia per aver tradito il loro antico codice. Risorgendo dalla sua apparente “morte”, Joe riemergerà come se stesso, Ninja Kamui. Il suo solo scopo sarà quello di vendicare la sua famiglia e i suoi amici. Kamui è un ninja del 21° secolo che mette a confronto le sue antiche abilità con armi ad alta tecnologia con brutale finezza. Dovrà affrontare assassini addestrati, combattere cyborg e ninja rivali per abbattere lo stesso clan che lo ha creato.

